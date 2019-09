Roberto Gualtieri nuovo ministro dell' Economia | al Tesoro il piddino di

Chi è Roberto Gualtieri - il ministro dell’Economia del governo Conte 2 : Roberto Gualtieri, attualmente parlamentare europeo e presidente della commissione per i Problemi economici di Bruxelles, sarà il prossimo ministro dell’Economia. Al dicastero di via XX settembre succederà a Giovanni Tria e sarà il primo politico a occupare quella poltrona dopo tanti anni. Gualtieri, 53 anni, molto apprezzato in Europa, è un professore di Storia Contemporanea ed è eurodeputato dal 2009.Continua a leggere

Roberto Gualtieri : biografia e curriculum. Chi è il possibile ministro del MeF : Roberto Gualtieri: biografia e curriculum. Chi è il possibile ministro del MeF Roberto Gualtieri, eurodeputato PD, potrebbe essere il prossimo ministro dell’Economia e delle Finanze. Nato a Roma nel luglio del 1966, si laurea in Lettere (Storia Contemporanea) nel 1992 all’Università La Sapienza con voto 110 lode, per poi conseguire un dottorato di ricerca nel 1997 in Scienze Storiche con una tesi su Commercio estero e sviluppo. La politica ...

Il Pd si prende il Tesoro. Roberto Gualtieri verso l'Economia : Sarà Roberto Gualtieri, eurodeputato Pd e presidente della Commissione problemi economici dell’Europarlamento, il ministro dell’Economia del nuovo governo Pd-M5s guidato da Giuseppe Conte. Una nomina che appariva certa a Bruxelles già stamane, dove Gualtieri non ha presieduto la sua Commissione in un giorno particolarmente importante: l’audizione di Christine Lagarde, indicata come futura governatrice della Bce ...

Christine Lagarde : "Roberto Gualtieri al Tesoro? Sarebbe un bene per l'Italia e per l'Ue" : Arriva dal futuro vertice della Banca centrale europea l’endorsement a Roberto Gaultieri. Christine Lagarde, che prenderà il posto di Mario Draghi alla guida dell’istituto che ha sede a Francoforte ha salutato positivamente la prospettiva dell’eurodeputato del Partito democratico alla guida del Tesoro. La sua investitura, ha spiegato ai cronisti, Sarebbe “un bene per l’Italia e per ...

Roberto Gualtieri - chi è il possibile Ministro Economia/ Amato dall'Ue - il Pd al Mef : Roberto Gualtieri, chi è il nuovo possibile Ministro dell'Economia nel Governo Conte-2: professore, Amato dall'Ue e membro Pd pronto ad entrare nel Mef

Roberto Gualtieri - chi è il quasi ministro dell'Economia che Ue e Bruxelles "amano" : Via libera al governo più a sinistra della storia repubblicana, quello tra Pd e M5s. Oggi, mercoledì 4 settembre, Giuseppe Conte salirà al Colle. Dunque, con assoluta probabilità, giuramento e presentazione della squadra di ministri. E tra questi, fari puntati sul successore di Giovanni Tria al mini

Antonio Misiani o Roberto Gualtieri nuovi ministri Pd dell'Economia. La prova : ci vogliono rovinare di tasse : Altro che idee o programmi. Come sempre, con gli inciucio, a farla da padrone sono le poltrone. Dato per superato il veto su Giuseppe Conte premier ("è nato un nuovo leader M5s", sottolineano fonti Pd), i Dem chiederebbero per loro un vicepremier unico e il sottosegretario alla presidenza del Consig