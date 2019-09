Ritorna Tiro al piccione capolavoro troppo saloino

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Claudio Siniscalchi Arriva in Laguna la versione restaurata dell'opera prima di Giuliano Montaldo che raccontava i soldati della Rsi Nel 2000 destò non poca curiosità, e in certi casi vero e proprio sconcerto, la pubblicazione di un volumetto di memorie della «guerra civile». Roberto Vivarelli, storico dell'età contemporanea di valore, al quale si deve una monumentale opera sulle origini del fascismo, in La fine di una stagione. Memorie 1943-1945, rivelava una verità sorprendente per un antifascista, peraltro discepolo di Gaetano Salvemini. Quattordicenne, nel 1943, Vivarelli aveva lasciato la nativa Siena per raggiungere Milano e arruolarsi nella Repubblica di Salò. Suo padre era morto in Jugoslavia nel 1942, ucciso dai partigiani. Il sacrificio del genitore lo aveva così spinto a seguire le sue orme. Era salito su un camion, direzione Nord. Racconto estremamente asciutto, ...