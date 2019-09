Rinnovi Napoli – In cima alle priorità le firme di Milik e Zielinski

Fonte : forzazzurri

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, rilancia l'attenzione suiora che il mercato è chiuso.– Il tweet di Giovanni Scotto focalizza ledelsui polacchi, poi Maksimovic e Luperto. Non rientrano nell'imminenza Cjon e Mertens. Hysaj invece andrà in scadenza. #, dopo il mercato i: pronti, in ordine di(sulla carta). #Mlik, #, #Maksimovic e #Luperto. Idi #Mertens e #Cjon, ad oggi, non sono in agenda. #Hysaj non rinnoverà. — Giovanni Scotto (@scottotweet) September 4, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI

