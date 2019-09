Rifiuti | emergenza Bellolampo | ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate 2

Rifiuti : emergenza Bellolampo - ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate (4) : (AdnKronos) - Infine, Rap viene autorizzata al deposito preliminare di ecoballe del sopravaglio presso un’area interna alla piattaforma impiantistica denominata area 'ex inerti' con le prescrizioni già recentemente previste dall’Arpa. "Con questa ordinanza, che sarà sottoposta alla firma del sindaco

Rifiuti : emergenza Bellolampo - ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate (3) : (AdnKronos) - La Rap inoltre è autorizzata a depositare presso la VI vasca, attualmente esaurita, il sottovaglio biostabilizzato opportunamente miscelato a terre ed inerti in quantità di almeno il 50% al fine di realizzare la copertura definitiva delle stessa vasca, regolarizzando i profili per la s

Rifiuti : emergenza Bellolampo - ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Un tavolo permanente, presieduto dall'assessore comunale all'Ambiente Giusto Catania, e un'ordinanza sindacale per liberare l’area del TMB di Bellolampo di circa 9mila tonnellate di Rifiuti. Sono questi i primi interventi messi in atto dall'amministrazione comunale di P

Rifiuti : emergenza Bellolampo - ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate (4) : (AdnKronos) – Infine, Rap viene autorizzata al deposito preliminare di ecoballe del sopravaglio presso un’area interna alla piattaforma impiantistica denominata area ‘ex inerti’ con le prescrizioni già recentemente previste dall’Arpa. “Con questa ordinanza, che sarà sottoposta alla firma del sindaco Leoluca Orlando appena giungeranno i pareri di Arpa e Asp – spiega Catania – l’area del ...

Rifiuti : emergenza Bellolampo - ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – Un tavolo permanente, presieduto dall’assessore comunale all’Ambiente Giusto Catania, e un’ordinanza sindacale per liberare l’area del TMB di Bellolampo di circa 9mila tonnellate di Rifiuti. Sono questi i primi interventi messi in atto dall’amministrazione comunale di Palermo per fronteggiare l’emergenza Rifiuti nella discarica di Bellolampo. “Stiamo collaborando ...

Rifiuti : emergenza Bellolampo - ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate (2) : (AdnKronos) – Oggi gli uffici dell’assessorato all’Ambiente hanno predisposto un’ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 191 del testo unico ambientale, che hanno inviato all’Arpa e all’Asp per il parere di competenza. L’obiettivo è eliminare parzialmente alcune delle criticità. In primo luogo, Rap viene autorizzata ad occupare “in via immediata e temporanea” l’area ...

Rifiuti : emergenza Bellolampo - ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate (3) : (AdnKronos) – La Rap inoltre è autorizzata a depositare presso la VI vasca, attualmente esaurita, il sottovaglio biostabilizzato opportunamente miscelato a terre ed inerti in quantità di almeno il 50% al fine di realizzare la copertura definitiva delle stessa vasca, regolarizzando i profili per la sicurezza morfologica e quindi raggiungere la sagoma definitiva idonea per le successive attività di capping, chiusura e messa in ...

Il Sole 24 Ore : l’inceneritore di Acerra si ferma per 35 giorni. E’ subito emergenza Rifiuti : Una nuova emergenza rifiuti in Campania. Il Sole 24 Ore racconta che domani una delle tre linee dell’inceneritore di Acerra si fermerà. Tra una settimana, poi, anche le altre due. La chiusura durerà per 35 giorni, fino ai primi di ottobre. C’è il rischio che la Campania torni in piena emergenza rifiuti. 70-75mila tonnellate da smaltire Le 70-75mila tonnellate di spazzatura al mese che l’inceneritore non potrà più distribuire ...

Rifiuti - fallito il piano per Roma. La Regione : emergenza fino al 2020 : Serve una nuova manovra di salvataggio per evitare che Roma risprofondi nelle secche della crisi dei Rifiuti: la Regione Lazio è pronta a prolungare l?ordinanza con misure straordinarie...

Emergenza Rifiuti in Campania - ok unanime al piano della Regione : Si è conclusa in modo unanime la conferenza dei servizi convocata dalla Regione Campania, con la partecipazione della città Metropolitana di Napoli delle province e delle rispettive...

Emergenza Rifiuti in Campania - sul piano anti-crisi fioccano altri no : Spirano venti di guerra sul summit che si svolgerà oggi alle 11.30 nella sede della Regione Campania in via Santa Lucia. Ieri a Benevento è stato convocato d'urgenza il...

Crisi Rifiuti - solo proteste e nessuna soluzione : «Sarà emergenza» : A ventiquattro ore dalla conferenza di servizio che dovrebbe disegnare il piano per superare le difficoltà legate al blocco del termovalorizzatore di Acerra, è guerra di tutti contro...

Roghi di Rifiuti e cittadini barricati in casa : è scontro sull'emergenza a Napoli : Ancora Roghi di rifiuti a Napoli e provincia. Due sono divampati nello stesso giorno ad Acerra, ma anche a Napoli si sono riviste le fiamme. Cassonetti incendiati a Pianura, Ponticelli e...

Emergenza Rifiuti - ecco il piano anti-crisi : spazzatura trasferita anche al Nord : anche A2A scende in campo per tentare di evitare che i rifiuti restino in strada. La società gestisce il termovalorizzatore di Acerra che resterà fermo dal primo settembre al 12 ottobre...