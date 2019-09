Renzi | Italia non potrà mai cambiare suo DNA | siamo per accoglienza e non per odio

Matteo Renzi subito contro Luigi Di Maio : "Un ministro che sa l'inglese come l'italiano - male" : E che inciucio sia, ratificato dalla piattaforma Rousseau. Nasce il governo di Pd e M5s, a breve il giuramento e la squadra dei ministri, i cui nomi però sono nel frattempo già trapelati (pochi dubbi relativi a poche caselle). Squadra di ministri che si preannuncia debole, soprattutto da parte dei d

Matteo Renzi scippa lo slogan a Matteo Salvini : "Prima gli italiani lo dico io" : Guarda come gongola. Si parla di Matteo Renzi, che dopo aver dato il là alla manovra che sta portando all'inciucio Pd-M5s, è tornato al centro del dibattito politico. Nel giorno del voto sulla piattaforma Rousseau, intercettato dai microfoni di La7 nel corso della maratona di Enrico Mentana, torna a

**Governo : Renzi - ‘Italia protagonista se manda a casa Salvini’** : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “L’Europa deve cambiare linea economica adesso. In Germania arriva la recessione: l’export non basta. Brexit sarà un disastro per tutti. Lo scontro Usa-Russia ci vede alla finestra. Ora è tempo di investimenti, non di austerity. Se manda a casa Salvini, Italia torna protagonista”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi. L'articolo **Governo: Renzi, ‘Italia protagonista se manda a ...

Renzi : "Salvini in un angolo - ora si pensi all'Italia" : Matteo Salvini invita Partito Democratico e Movimento 5 Stelle alla responsabilità. L’ex presidente del Consiglio ha pubblicato poco fa un tweet tramite il quale sostiene che l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sia sostanzialmente all’angolo. I sondaggi danno la Lega in costante calo nelle ultime settimane, ma al di là di qualunque discorso di percentuali, secondo l’ex rottamatore, ora è il momento di pensare a dare un governo ...

Pd - Renzi accusa Gentiloni : «Ha provato a far saltare l’intesa con i 5 stelle»|Salvini : nessuno lasci Italia ai dem : L’ex premier ha preso di mira il presidente del Pd e ha poi minacciato: «Non è detto che il Pd arrivi tutto insieme alle elezioni»

Crisi di governo - Renzi : “Pd ha posizione chiara - Zingaretti avrà mandato forte. Per me voto resta atto che non fa bene all’Italia” : “Mi pare che il Pd abbia una posizione molto chiara sul governo di legislatura. Credo che Zingaretti riceverà un mandato forte“. Torna a parlare Matteo Renzi, a poche ore prima della direzione del Partito Democratico e all’indomani del suo intervento in Senato. L’assise delle ore 11 al Nazareno sancirà la linea dem da portare avanti al cospetto di Sergio Mattarella in occasione delle consultazioni, che inizieranno oggi ...

Il "Governo Renzi" seduce mezza Forza Italia : La crisi non si è ancora formalizzata. Alla vigilia delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte, la scenario appare fluido. L’ipotesi di un esecutivo istituzionale prende forma. Non a caso anche dentro Forza Italia il clima è cambiato rispetto a qualche giorno fa, quando si parlava di liste comuni con la Lega e di centrodestra unito. Non c’è solo Gianni Letta che, parlando con i consigliere del Colle, coltiva ...

Matteo Renzi e il governo Pd-M5s - inciucio incubo per gli italiani. Lo scenario : Zingaretti premier : L'inciucio tra Pd e Movimento 5 Stelle è una guerra di nervi che si gioca a pugnalate tra i dem e sulla pelle degli elettori italiani. Secondo La Stampa, il clima al Nazareno è talmente rovente tra sospetti e veleni interni da far arrivare a una conclusione sconcertante: fare premier Nicola Zingaret

Crisi di governo - Salvini : “Italiani non meritano il ritorno di Renzi - io non tolgo il disturbo” : "Mi sto preparando al discorso di martedì al Senato. Parlerò ai senatori ma anche ai sessanta milioni di italiani per spiegare che sta accadendo: il re è nudo. Le trattative sottobanco che si facevano nel buio delle stanze, ora si fanno alla luce. Con un governo Renzi, Prodi, Boschi, avremo i porti stra-aperti. Ma gli italiani non si meritano il ritorno di un Renzi qualunque bocciato dagli elettori che torna con giochi di palazzo". Lo afferma il ...

Governo - Renzi avverte gli italiani : 'In caso di elezioni immediate arriva la recessione' : L'Italia, a cavallo di Ferragosto, tiene il fiato sospeso per provare a capire quali orizzonti si apriranno per il Paese. Le ipotesi, in realtà, sono due, tenuto conto che l'attuale legislatura potrebbe proseguire sulla base della costituzione di una nuova maggioranza chiamata a sostenere il Governo nel breve o medio termine o che, invece, si andrà ad alle elezioni il prima possibile. Quest'ultima è una possibilità che Matteo Renzi vuole ...

Forza Italia contraria alla lista unica con Salvini. Renzi : “Conte è stato un premier inesistente” : Una nota del coordinamento di Fi: non siamo disposti a rinunciare alla nostra storia e al simbolo. Franceschini apre a un governo di legislatura con i 5S