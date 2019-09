Rebecchini Acer | “Governo sia inizio fase nuova per Roma”

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Roma, 4 sett. (AdnKronos) – ‘Non possiamo che plaudire alla formazione di questo nuovo governo, che in tempi rapidi ha ricomposto una situazione molto complicata, soddisfacendo i mercati internazionali e mettendo al riparo il mondo delle imprese”. E’ quanto afferma il presidente di Ance RomaNicolò. ‘è la dimostrazione di come è possibile voltare pagina e andare oltre le ideologie – continua– e di come anche forze politiche diverse tra loro possano dialogare e collaborare per il bene comune”.‘Riguardo al programma di governo che abbiamo appreso dalla stampa ‘ aggiunge il Presidente dei costruttori romani – ci sembra già un buon punto di partenza il fatto che Roma faccia parte delle proposte presentate, nella speranza che non si tratti solo di una timida indicazione, ma ci sia davvero la ...

