Rasizza Assosomm | Su reddito cittadinanza troppe incertezze | coinvolgere agenzie

Fonte : today

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Roma, 3 set. (Labitalia) - "La conferma delle prevedibiliche stanno accompagnando l’...

rasizza : RT @Assosomm: Il nostro presidente @rasizza ha espresso le proprie preoccupazioni su quanto sta accadendo in merito all’attuazione della #F… - laurapiccolo76 : RT @Assosomm: Il nostro presidente @rasizza ha espresso le proprie preoccupazioni su quanto sta accadendo in merito all’attuazione della #F… - mcpgaan : RT @Assosomm: Il nostro presidente @rasizza ha espresso le proprie preoccupazioni su quanto sta accadendo in merito all’attuazione della #F… -