Psg | Neymar non si rassegna | appello alla Fifa per tornare al Barcellona

Psg - si apre un nuovo spiraglio per Neymar : può rescindere nel 2020 grazie ad una normativa FIFA [DETTAGLI] : Il desiderio di Neymar era quello di lasciare il Psg per tornare al Barcellona. La volontà del calciatore non ha coinciso con la chiusura dell’affare. La richiesta del Psg è stata ritenuta troppo alta dai blaugrana, che ad un passo dalla definizione si sono tirati indietro. Come riporta il “Mundo Deportivo“, gli avvocati di Neymar hanno studiato a lungo le normative FIFA alla ricerca di una scappatoia legale per risolvere ...

Neymar resta al Psg/ 'Per andare al Barcellona pronto a sborsare 20 mln di tasca sua' : Neymar è rimasto al PSG: il suo trasferimento al Barcellona non si è concretizzato. Ma spunta un retroscena clamoroso sulla trattativa.

Icardi al Psg - Maxi Lopez posta foto con Neymar : “Fratello voglio dirti una cosa”. E Perisic ‘provoca’ : Icardi al Psg, Maxi Lopez posta foto con Neymar e ottiene il like di Perisic, la guerra fredda riparte senza soste, dalla capitale transalpina Mauro Icardi al Psg, Maxi Lopez posta foto con Neymar e ottiene il like di Perisic, la guerra fredda riparte da Parigi, quindi, dove l’ argentino si è appena si trasferito dall’ Inter. Maxi Lopeza che da dieci giorni non postava nulla, è tornato improvvisamente a scrivere su Instagram, ...

L’Equipe : restare al Psg ha scatenato la frustrazione di Neymar : frustrazione, ecco cosa sta provando Neymar al termine di questa sessione di mercato in cui l’attaccante brasiliano non è riuscito a lasciare il Psg. Come riporta L’Equipe la delusione è tanta, soprattuto dopo che nell’ultima settimana sembrava fatta per il suo ritorno al Barcellona. Le due società non sono riuscite a trovare l’accordo per la difficoltà dei catalani di rimediare contanti che soddisfacessero le richieste ...

L’Equipe : Neymar resterà al Psg. Trattativa fallita. L’attaccante lo comunica alla famiglia : La vicenda Neymar può decretarsi chiusa. Lo scrive L’Equipe. L’attaccante del Psg ha deciso di gettare la spugna per un trasferimento al Barcellona. Lo ha comunicato anche alla sua famiglia: inutile aspettare la fine della finestra di mercato, prevista per domani sera. Basta così. Tanto non se ne farà nulla almeno fino all’inverno. La situazione sembrava essersi sbloccata e il trasferimento pareva imminente, invece qualcosa è ...

Clamoroso Neymar - l’Equipe : “Ha deciso di restare al Psg” : La vicenda che lo sta coinvolgendo, per tempistiche e colpi di scena, rischia di competere con quella tra Icardi e l’Inter, seppur le situazioni siano diverse. Continui capovolgimenti di fronte, ufficialità quasi pronte, rifiuti dell’ultim’ora. Neymar sembrava finalmente ad un passo dal Barcellona, ma adesso un’ulteriore notizia clamorosa. Secondo quanto scrive l’Equipe, infatti, l’asso brasiliano ...

Neymar - dalla Francia arriva la svolta clamorosa : ha deciso di restare al Psg! : Dopo la trattativa saltata fra Barcellona e PSG, Neymar sembra essersi convinto a restare nel club francese: dalla Francia arrivano le prime conferme clamorosa svolta nel caso Neymar. Il fantasista brasiliano, dopo aver forzato in tutti i modi la cessione ed essere stato vicino al Barcellona, sembra essersi convinto a restare al PSG. Una convinzione che sa più di ‘forzatura’. Il giocatore infatti, avrebbe preferito tornare in ...

Calciomercato Psg - Leonardo spegne l’entusiasmo del Barcellona : “non c’è alcun accordo per Neymar” : Il dirigente dei parigini ha chiarito come non ci sia ancora accordo tra club, con il Barcellona che deve alzare l’offerta se vuole riportare in Spagna il brasiliano La trattativa Neymar tra Paris Saint-Germain e Barcellona prosegue, non c’è al momento accordo tra le due società, nonostante nei giorni scorsi sia emersa la voce di un’intesa raggiunta tra le parti. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Sulla vicenda si è ...

Neymar Juventus - “El Chiringuito” : no del Psg al Barça - irrompe la Juve : Neymar Juventus – La telenovela per Neymar non accenna a diminuire. A pochi giorni dalla fine del mercato non si ha ancora una destinazione per il brasiliano, ieri Di Marzio aveva ufficializzato la sua definitiva cessione al Barcellona ma oggi voci estere smentiscono tutto. Arrivano senza soluzione di continuità gli aggiornamenti sulla trattativa Neymar. E’ di […] More

El Mundo Deportivo : “Salta Neymar al Barcellona - il cda ha rifiutato la controproposta del Psg” : Dalla Spagna arrivano notizie negative per il trasferimento di Neymar al Barcellona. El Mundo Deportivo scrive che il Barcellona ha rifiutato la controfferta del Psg per Neymar. Il club catalano avrebbe rifiutato la controproposta del Psg che valuta Neymar 215 milioni e avrebbe voluto inserire nella trattativa Dembélé, Rakitic e Todibo, oltre a quella che viene definita una congrua somma di denaro. Il cda del Barcellona ha rifiutato la ...

L’Equipe : nessun accordo per Neymar. Il Psg valuta un’offerta di 130 milioni e 3 calciatori : L’Equipe insiste e, contrariamente a Sky, parla di trattative ma nessun accordo per Neymar tra il Psg e il Barcellona. Non c’è dubbio che la questione del brasiliano stia tenendo tutti in allarme, ma a 3 giorni dalla chiusura del mercato ancora non si può tirare un sospiro di sollievo. Tra mercoledì e giovedì notte da Parigi è stato riferito al Barcellona il suo rifiuto dell’ultima proposta – 130 milioni più Ivan Rakitic ...

Barcellona-Neymar - c’è l’accordo con il Psg! I parigini hanno già in mente il sostituto : Dybala nel mirino : Trovato l’accordo fra Barcellona e PSG per il ritorno di Neymar: parte cash e 3 contropartite tecniche per convincere i parigini che potrebbero tentare l’assalto a Dybala negli ultimi giorni di mercato Dopo diverse settimane di intense trattative, Barcellona e PSG sono giunte finalmente alla stretta di mano finale: mancano solo gli ultimi dettagli e poi Neymar sarà nuovamente un giocatore dei blaugrana. Secondo Gianluca Di ...

Neymar al Barcellona : accordo con Psg/ Ritorno apre 'valzer' Dybala - Icardi e Suarez : Neymar al Barcellona: accordo quasi chiuso con il PSG. Il clamoroso Ritorno apre valzer delle punte: Dybala, Icardi, Suarez e forse anche Messi

Neymar torna al Barcellona - trovato l'accordo con il Psg : L'affare dell'estate è andato in porto: il Barcellona ha trovato l'accordo con il Psg e dunque dopo due anniriporta a casa il brasiliano Neymar. Il clamoroso affare apre nuove...