Produzione di vino giù del 16% | ma l’Italia resta prima in classifica

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il maggio freddo e piovoso ha rallentato il ciclo vegetativo della vite. Previsione a 46 milioni di ettolitri, contro i 43 di Francia e i 40 di Spagna

