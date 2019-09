Problemi con l’installazione di Android 10? Ecco cosa potete fare

Spazio - missione ExoMars 2020 a rischio? Problemi con i paracadute e una serie di intoppi potrebbero rimandarla al 2022 : Si teme che la missione russo-europea ExoMars 2020 possa diventare ExoMars 2022. Sono sorti dei Problemi, infatti, per quanto riguarda i paracadute e una serie di intoppi incontrati con il sistema di discesa. Il team ExoMars continua a lavorare ai paracadute dopo il fallimento dei test ad alta altitudine. La missione comprende un rover, chiamato Rosalind Franklin, che dovrà cercare segni di vita su Marte e una piattaforma scientifica in ...

Come Android 10 migliora la gestione per le aziende e per gli utenti con Problemi di udito : Android 10 è stato rilasciato ufficialmente e porterà numerose novità per le grosse aziende, oltre a interessanti miglioramenti per le persone con problemi di udito. L'articolo Come Android 10 migliora la gestione per le aziende e per gli utenti con problemi di udito proviene da TuttoAndroid.

Siena - donna di 84 anni picchiata a morte nel suo letto : sospettato il figlio 45enne con Problemi di alcolismo : Una donna di 84 anni è stata uccisa di botte nella sua casa di Cetona, in provincia di Siena, nella notte tra il 2 e il 3 agosto. Secondo quanto riferiscono i Carabinieri intervenuti sul posto, l’anziana signora, Marisa Tosoni, sarebbe stata picchiata fino alla morte. Il cadavere è stato trovato nel letto dell’abitazione, una villetta con giardino, chiamata “Villa Cristina”, al numero 14 della strada provinciale 21. Le ...

Zao - l’app per scambiare il proprio volto con le celebrità ha Problemi di privacy : (Foto: Momo Inc) Zao è una delle applicazioni più popolari degli ultimi tempi in Cina visto che permette di applicare il proprio volto sostituendolo a quello di una celebrità in un video da condividere subito con gli amici. Il software gratuito è disponibile per iOs (ossia iPhone e iPad) da meno di una settimana ed è stato scaricato così tante volte da mandare due volte i server in down, ma apre a inquietanti similitudini con una delle app più ...

Problemi con ho. Mobile e Vodafone? Disservizi e down in molte zone d’Italia : Giornata poco piacevole quella di oggi per numerosi utenti Vodafone, e a quanto pare anche ho. Mobile, che risiedono nel Nord, Centro e Sud Italia. L'articolo Problemi con ho. Mobile e Vodafone? Disservizi e down in molte zone d’Italia proviene da TuttoAndroid.

Codacons : apertura istituti troppo tardi - Problemi e danni economici a famiglie : Roma – “Anche quest’anno le scuole italiane riapriranno le porte a meta’ settembre, una data che mette in grande difficolta’ i genitori, specie quelli che lavorano e che dovranno attivarsi per affidare i figli a parenti, baby sitter e centri estivi”. Lo afferma il Codacons, che chiede al ministero dell’Istruzione di attivarsi per venire incontro alle esigenze delle famiglie. “L’anno ...

Andrea Stramaccioni - l’ex allenatore dell’Inter bloccato in Iran : non può lasciare il Paese per Problemi con il visto : Si sta trasformando in un incubo l’esperienza di Andrea Stramaccioni in Iran. L’ex allenatore dell’inter da giugno è il nuovo tecnico dell’Esteghlal, società a totale partecipazione statale del governo Iraniano, e – complice la sosta per le Nazionali – nella serata di giovedì 29 agosto avrebbe dovuto prendere un areo che lo avrebbe riportato per qualche giorno in Italia, a Roma, dalla moglie e dai due figli. ...

Addio o arrivederci agli iPhone con Iliad? Problemi con l’acquisto e nuove ipotesi : Inizialmente si pensava a qualche problema tecnico, o più semplicemente ad una normale indisponibilità per gli iPhone acquistabili tramite Iliad, considerando il fatto che diversi utenti hanno evidenziato l'impossibilità nel portare a termine l'ordine di un melafonino attraverso il sito della compagnia telefonica. Tuttavia, se due indizi fanno una prova rispetto a quanto vi abbiamo riportato circa un mese fa sulle nostre pagine, ci sono nuovi ...

US Open – Allarme Djokovic - il serbo alle prese con Problemi alla spalla : “non so se sarà in grado di giocare il terzo turno…” : Il serbo ha chiesto l’intervento del fisioterapista durante il match contro Londero, riuscendo comunque a vincere in tre set Suona l’allarme per Novak Djokovic, costretto a convivere con problemi alla spalla che non gli lasciano tregua. Il serbo ha staccato il pass per il terzo turno degli US Open stendendo l’argentino Londero, ma nel corso del primo set ha richiesto l’intervento del fisioterapista per mettere a ...

US Open – Nessun problema al secondo turno per Keys e Barty - battute senza Problemi Zhu e Davis : L’americana e l’australiana avanzano a braccetto al terzo turno battendo agevolmente le rispettive avversarie Madison Keys e Ashleigh Barty staccano il pass per il terzo turno degli US Open, proseguendo così la propria scalata verso la finale di domenica prossima. L’americana si impone senza problemi sulla cinese Zhu, incapace di reggere il ritmo della propria avversaria. Il confronto termina con il punteggio di 6-4, 6-1 ...

Chievo - Problemi con lo stadio : utenze non pagate per 2 - 5 mln : Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha firmato l’avvio della procedura giudiziaria nei confronti del ChievoVerona, per il mancato pagamento del canone di concessione dello stadio Bentegodi degli ultimi quattro anni. Lo scrive l’ANSA, spiegando che si tratta di un’ingiunzione di pagamento per due milioni e mezzo di affitti non pagati. La società presieduta da […] L'articolo Chievo, problemi con lo stadio: utenze non pagate ...

Segnalati Problemi con spegnimento display oltre i 30 secondi per Samsung Galaxy S8 a fine agosto : Emergono proprio a fine agosto, direttamente da diversi possessori del Samsung Galaxy S8, alcune segnalazioni che mettono in evidenza un nuovo problema con lo smartphone lanciato sul mercato ad inizio 2017. In particolare, non sono pochi coloro che vogliono impostare lo spegnimento dello schermo oltre la soglia dei 30 secondi per i motivi più disparati, ma secondo quanto raccolto in queste ore, pare che la patch di agosto complichi non poco le ...

MotoGp – La prestazione di Valentino Rossi ed i Problemi in pista - Crutchlow si nasconde : “non posso dirlo altrimenti…” : Crutchlow non nasconde la sua delusione dopo il Gp della Gran Bretagna: le parole del pilota LCR sui problemi riscontrati in pista a Silverstone Il Gp della Gran Bretagna di MotoGp ha regalato spettacolo puro a tutti gli appassionati delle due ruote: Alex Rins ha trionfato per 0.013 secondi su Marc Marquez, superandolo dopo l’ultima curva del circuito di Silverstone, spiazzando il suo rivale e tutti gli spettatori. Una vittoria ...