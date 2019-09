Povertà | Eurostat | “Un italiano su otto a rischio esclusione sociale anche se lavora”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Un milione di poveri in meno rispetto al 2017. Ma è rimasta stabile la percentuale di quanti rischiano l’indigenza pur avendo un lavoro. Lo dicono i dati, l’ufficio statistico europeo: le persone aednel 2018 sono diminuite di un milione rispetto al 2017, ma rimangono 16,4 milioni, il livello più basso dopo il 2011. La condizione riguarda il 27,3% della popolazione (contro il 28,9% nel 2017), che secondo le statistiche vive con un reddito disponibile per la famiglia inferiore al 60% del livello medio nazionale. La percentuale si alza fra i bambini si di 6 anni di età (30,6%) e si abbassa per gli over 65 (20,2%). Lavorare non basta per mettersi al sicuro, perché è rimasta stabile la percentuale di coloro che rischiano lapur risultando occupati: i dati parlano di un lavoratore sutra i 18 e i 64 anni nel nostro ...

