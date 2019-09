Politica | sondaggi clamorosi | cambia tutto Ecco i numeri

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2019) “Un governo nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona, senza dignità e senza ideali, con persone sbagliate al posto sbagliato”. Così Matteo Salvini, in una nota arrivata subito dopo la lista dei ministri comunicata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Lavoriamo – assicura il leader della Lega – come e più di prima, non potranno scappare dal giudizio degli Italiani troppo a lungo: siamo pronti, il tempo è galantuomo, alla fine vinceremo noi”. Ma intanto isembrano premiare le due formazioni principali del nuovo esecutivo, penalizzando, invece, chi questa crisi l’ha voluta. La Lega, rispetto al voto delle elezioni europee, è in calo, mentre risalgono sia il Pd (di poco) che il M5s. L’ultimoo realizzato dall’istituto Ixè per Cartabianca, trasmissione di Rai 3, evidenzia comunque il saldo primato della ...

