Perchè Pedro Almodóvar ha davvero meritato il Leone D’Oro

Fonte : domanipress

(Di mercoledì 4 settembre 2019) È stato attribuito ailalla carriera per un regista della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera.nell’accettare la proposta ha dichiarato: “Sono molto emozionato e onorato per il regalo di questo. Ho bellissimi ricordi della Mostra di Venezia. Il mio debutto internazionale ha avuto luogo lì nel 1983 con L’indiscreto fascino del peccato. Era la prima volta che uno dei miei film viaggiava fuori dalla Spagna. È stato il mio battesimo internazionale ed è stata una meravigliosa esperienza, come lo è stata il mio ritorno con Donne sull’orlo di una crisi di nervi nel 1988. Questodiventerà la mia mascotte, insieme ai due gatti con cui ...

keitaB54 : @SantucciFulvio Basterebbe strappare 1 dei 5 attaccanti a reb tolto j. Pedro per entrare in corsa ma se uno fa quel… - B4r0n3 : @PedrottiBarbara Anche la piscina, con il bel tempo, ha il suo perché ??... ma la domanda che tutti si pongono è: '… - caska12 : @MarcoVerce95 @juanito1897 Anche perché ora hanno come prima punta Boateng, Pedro e vhalovic... Ma chi giocherà? Boh -