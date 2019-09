Palermo Re Se T presenta il programma dei lavori e la situazione della manutenzione del

Palermo - presentate le nuove maglie : il presidente Mirri parla anche di abbonamenti e diritti tv : Il Palermo ha presentato questo pomeriggio le nuove maglie per la stagione che sta per avere inizio: Gruppo Arena (main sponsor), Bisaten, Ottica Lipari, Gruppi ACI e DVP. Una maglia a tinta completamente nera, l’altra bianca, in attesa della classica in colorazione rosa (il sondaggio per la scelta della maglia scadrà domani): “Robe di Kappa metterà a breve in produzione la maglia rosa, sarà pronta per il mese di novembre ...

Calcio : Palermo - domani presentazione nuovo club e tecnico : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – domani, sabato 3 agosto, alle 10.30, allo Stadio Renzo Barbera, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova società del Palermo. Saranno presenti il presidente Dario Mirri, il vicepresidente Tony Di Piazza e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola. “Come previsto e nel pieno rispetto del corretto iter istituzionale, a seguito della conferma ufficiale di iscrizione al ...

Palermo - si inizia : domani la presentazione della nuova società : Palermo, inizia ufficialmente domani l’avventura della nuova società. Alle 10.30, allo stadio Barbera, si terrà infatti la conferenza stampa di presentazione della ‘Hera Hora’. Saranno presenti il presidente Dario Mirri, il vicepresidente Tony Di Piazza e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola. “Come previsto e nel pieno rispetto del corretto iter istituzionale, a seguito della conferma ufficiale di ...

Nasce l’SSD Palermo - presentata la domanda d’iscrizione : le ultime sul nuovo allenatore : Nasce l’SSD Palermo, la nuova società rosanero che parteciperà ‘al campionato di Serie D della prossima stagione, nelle ultime ore Dario Mirri e Rinaldo Sagramola, rispettivamente presidente e direttore generale in pectore della nuova compagine, sono stati a Roma per depositare la domanda di iscrizione contenente la domanda di ammissione, con il relativo assegno da 1 milione richiesto dalla Federazione. Il club rosanero si ...

Palermo - presentato un ricorso contro il -20 in Serie B : Nonostante sia stato escluso dal campionato cadetto, il Palermo dell’ormai ex proprietario Salvatore Tuttolomondo ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello sport contro i 20 punti di penalizzazione e i 500 mila euro di multa comminati per irregolarità amministrative nell’iscrizione al campionato di B 2017/2018. Il Palermo ha chiesto al Collegio di Garanzia «in […] L'articolo Palermo, presentato un ricorso contro il ...

Mancata iscrizione in B - il Palermo presenta ricorso : Palermo ricorso Collegio di Garanzia – Il Collegio di Garanzia del Coni ha fatto sapere di aver ricevuto tre ricorsi destinati alla Sezione competente in tema di ammissione/iscrizione ai campionati nazionali professionistici. Tra questi, quello del Palermo, club non ammesso al prossimo campionato di Serie B. Nello specifico, il ricorso è stato presentato contro Figc, […] L'articolo Mancata iscrizione in B, il Palermo presenta ricorso ...

Palermo - la procura presenta istanza di fallimento : Palermo fallimento – La procura di Palermo ha presentato istanza di fallimento per l’Unione sportiva città di Palermo, la società, un tempo appartenuta a Maurizio Zamparini, che attualmente non è più in grado di funzionare regolarmente, tanto da non essere riuscita a perfezionare l’iscrizione per il prossimo campionato di Serie B. Una nuova società dovrà […] L'articolo Palermo, la procura presenta istanza di fallimento è ...

Presentato il bando per il nuovo Palermo : si riparte dalla D : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, accompagnato dall’ex ministro Carlo Vizzini e dall’ex magistrato Leonardo Guarnotta, ha Presentato l’avviso pubblico per l’individuazione della società cui sarà affidato il titolo per l’iscrizione al campionato di calcio di serie D e alla quale sarà concesso l’utilizzo dello Stadio Renzo Barbera e la denominazione “Palermo”. Come spiega l’AGI, […] L'articolo ...

Calcio : Orlando presenta bando per il nuovo Palermo (2) : (AdnKronos) - Il bando prevede anche una clausola sociale per la salvaguardia dei lavoratori che attualmente lavorano con l'attuale concessionario dello Stadio Barbera. La solidità finanziaria dovrà essere supportata da adeguate attestazioni rilasciate da istituti finanziari di livello almeno nazion

Calcio : Orlando presenta bando per il nuovo Palermo : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Pronto il bando per individuare la nuova società sportiva che si occuperà del Palermo Calcio. Il sindaco Leoluca Orlando, accompagnato dall’ex ministro Carlo Vizzini e da Leonrado Guarnotta, ha presentato oggi in conferenza stampa l’avviso pubblico per l’individuazione della società cui sarà affidato il titolo per l’iscrizione al campionato di Calcio di serie D e alla quale sarà ...