Palermo : nuovo maxisequestro sigarette contrabbando - nove arresti : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – L’assidua sorveglianza dei confini marittimi, che nel periodo estivo viene intensificata per contrastare i traffici illeciti, ha permesso alla Guardia di Finanza di mettere a segno un’altra importante operazione aeronavale, dopo quella dello scorso maggio, che ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di due motopescherecci, uno tunisino ed uno mazarese, e di circa 6,5 ...

Palermo - la bella iniziativa con il nuovo sponsor Kappa : a scegliere la maglia saranno i tifosi [DETTAGLI] : Il Palermo ed il Gruppo BasicNet sono lieti di annunciare l’accordo di sponsorizzazione fra Kappa®, brand del Gruppo torinese, e la società siciliana all’inizio del suo ambizioso percorso di crescita verso le serie più prestigiose. La partnership, della durata di quattro stagioni sportive, prevede l’abbinamento dell’immagine del club con il marchio Kappa®, già sponsor tecnico del team a metà degli anni ’90, i cui prodotti saranno indossati ...

Calcio : Kappa nuovo sponsor del Palermo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Kappa è il nuovo sponsor tecnico del Palermo. Il gruppo torinese BasicNet e la società rosanero hanno siglato l'accordo di sponsorizzazione che prevede una partnership della durata di quattro stagioni sportive. Kappa, già sponsor tecnico del team a metà degli anni ’90,

Calcio : Palermo - Pergolizzi il nuovo allenatore : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - Sarà Rosario Pergolizzi l'allenatore del nuovo Palermo. Ad annunciarlo, in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera, è stato il presidente del nuovo Palermo Dario Mirri. Pergolizzi ha guidato la formazione Primavera del Palermo dal 2005 e ha anche allenato la prima s

Il nuovo Palermo in conferenza stampa : l’annuncio dell’allenatore ed i programmi per il futuro : Sarà Rosario Pergolizzi il nuovo allenatore del Palermo per il campionato di Serie D, lo ha annunciato il presidente rosanero Dario Mirri in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera.“Da 50 anni aspetto questo momento. Vi regalero’ una societa’ trasparente, cambia tutto, mai piu’ marchi di cui non si capisce niente o procuratori che non si sa quale lavoro fanno. Il Palermo e’ ora di Palermo ed e’ ...

Palermo - inizia un nuovo percorso : tifosi in corteo : a breve il nuovo allenatore : inizia un nuovo progetto in casa Palermo, dopo la mancata iscrizione in Serie B è arrivata una nuova proprietà e la squadra ripartirà dalla Serie D. Nel frattempo circa 200 tifosi si sono ritrovati in piazza per “festeggiare un nuovo inizio”, lo slogan è “Scendiamo in piazza per il nostro orgoglio e i nostri colori” e riguarda il gruppo Curva Nord inferiore. Nella giornata di domani si terrà la conferenza stampa di ...

Calcio : Palermo - domani presentazione nuovo club e tecnico : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - domani, sabato 3 agosto, alle 10.30, allo Stadio Renzo Barbera, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova società del Palermo. Saranno presenti il presidente Dario Mirri, il vicepresidente Tony Di Piazza e l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola. "C

Calcio : Palermo - domani presentazione nuovo club e tecnico : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – domani, sabato 3 agosto, alle 10.30, allo Stadio Renzo Barbera, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova società del Palermo. Saranno presenti il presidente Dario Mirri, il vicepresidente Tony Di Piazza e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola. “Come previsto e nel pieno rispetto del corretto iter istituzionale, a seguito della conferma ufficiale di iscrizione al ...

Nasce l’SSD Palermo - presentata la domanda d’iscrizione : le ultime sul nuovo allenatore : Nasce l’SSD Palermo, la nuova società rosanero che parteciperà ‘al campionato di Serie D della prossima stagione, nelle ultime ore Dario Mirri e Rinaldo Sagramola, rispettivamente presidente e direttore generale in pectore della nuova compagine, sono stati a Roma per depositare la domanda di iscrizione contenente la domanda di ammissione, con il relativo assegno da 1 milione richiesto dalla Federazione. Il club rosanero si ...

Il nuovo Palermo tra eredi Barbera ed E-sport : “A in 3 anni” : Storia e innovazione. Il nuovo Palermo nelle mani degli eredi dell'indimenticato presidente rosanero, Renzo Barbera. Dario Mirri, l'imprenditore della pubblicita' socio - insieme all'italoamericano Antonino Di Piazza - della Hera Hora cui e' stata affidata la squadra in vista del prossimo campionato di serie D, di Renzo e' nipote per via materna, la nonna era sorella del leggendario patron che da' il nome allo stadio. Obiettivo dichiarato nel ...

Calcio : società Herahora gestirà il nuovo Palermo (2) : (AdnKronos) - "Alla base di questa decisione ci sono stati elementi finanziari, etici e comportamentali contenuti nella proposta di Herahora" ha detto il sindaco di Palermo sottolineando come nella scelta della società per la gestione della squadra di Calcio della città abbia pesato l'indicazione co

Calcio : società Herahora gestirà il nuovo Palermo : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - E' la Herahora srl, di Daniele Mirri e Antonino Di Piazza, la società indicata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando come vincitrice dell'avviso per l'iscrizione della squadra di Calcio del Palermo al prossimo campionato di Serie D. Ad annunciarlo è stato lo stesso pr

Calcio : società Herahora gestirà il nuovo Palermo (2) : (AdnKronos) – “Alla base di questa decisione ci sono stati elementi finanziari, etici e comportamentali contenuti nella proposta di Herahora” ha detto il sindaco di Palermo sottolineando come nella scelta della società per la gestione della squadra di Calcio della città abbia pesato l’indicazione contenuta nel piano “di un coinvolgimento di tutte le realtà cittadine”. “Credo – ha sottolineato ...

Calcio : società Herahora gestirà il nuovo Palermo : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – E’ la Herahora srl, di Daniele Mirri e Antonino Di Piazza, la società indicata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando come vincitrice dell’avviso per l’iscrizione della squadra di Calcio del Palermo al prossimo campionato di Serie D. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino in una conferenza stampa convocata a Palazzo delle Aquile. Sei in tutto le proposte che erano arrivate al ...