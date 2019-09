Palermo | arresti rapine | Confcommercio ' successo dello Stato in lotta criminalità'

Palermo : nuovo maxisequestro sigarette contrabbando - nove arresti : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - L’assidua sorveglianza dei confini marittimi, che nel periodo estivo viene intensificata per contrastare i traffici illeciti, ha permesso alla Guardia di Finanza di mettere a segno un’altra importante operazione aeronavale, dopo quella dello scorso maggio, che ha portat

Palermo : nuovo maxisequestro sigarette contrabbando - nove arresti : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – L’assidua sorveglianza dei confini marittimi, che nel periodo estivo viene intensificata per contrastare i traffici illeciti, ha permesso alla Guardia di Finanza di mettere a segno un’altra importante operazione aeronavale, dopo quella dello scorso maggio, che ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di due motopescherecci, uno tunisino ed uno mazarese, e di circa 6,5 ...

Palermo : sorpresi durante furto in abitazione - quattro arresti : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - quattro giovani sorpresi a compiere un furto in un appartamento sono stati arrestati dai Carabinieri di Cefalù (Palermo). In carcere sono finiti Domenico Pasqua, 27 anni; Vincenzo Giangrande, 26 anni; Giovanni Mortillaro, 20 anni e Giuseppe Terranova, 24 anni. I carabi

Palermo : sorpresi durante furto in abitazione - quattro arresti : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – quattro giovani sorpresi a compiere un furto in un appartamento sono stati arrestati dai Carabinieri di Cefalù (Palermo). In carcere sono finiti Domenico Pasqua, 27 anni; Vincenzo Giangrande, 26 anni; Giovanni Mortillaro, 20 anni e Giuseppe Terranova, 24 anni. I carabinieri, dopo aver notato le luci accese e dei movimenti sospetti all’interno di un abitazione isolata, in contrada Tiberio, hanno ...

Palermo - la massoneria decide di radiare Lucio Lutri dopo gli arresti di ieri 31 luglio : Lucio Lutri, gran maestro venerabile di una loggia massonica di Palermo, la "Pensiero e Azione", è stato espulso dalla medesima associazione in seguito agli arresti di ieri 31 luglio, eseguiti dal nucleo Ros dei carabinieri, coordinati dalla locale Procura. La notizia arriva direttamente dal Goi, la principale obbedienza massonica italiana, e precisamente da Leo Taroni, che è gran commendatore della stessa organizzazione massonica. Lo stesso si ...

Mafia : arresti Palermo - pm ‘deputato regionale Pullara è massone’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Il deputato regionale siciliano autonomista Carmelo Pullara è massone. Lo hanno accertato gli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta che all’alba di oggi ha portato al fermo di sette persone. Pullara, che non è coinvolto nell’indagine di oggi, come accertato dalla Polizia giudiziaria, “risulta iscritto nelle liste della loggia massonica ‘Arnaldo da Brescia” di ...

Mafia : arresti Palermo - il massone Lutri 'io un intoccabile - non mi arrestano' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Lucio Lutri, il funzionario regionale siciliano arrestato all'alba di oggi per concorso esterno in associazione mafiosa, nell'ambito dell'operazione del Ros dei Carabinieri, più volte intercettato, sosteneva di essere "essere un intoccabile" da parte dell’Autorità Giud

Mafia : arresti Palermo - il massone Lutri ‘io un intoccabile - non mi arrestano’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Lucio Lutri, il funzionario regionale siciliano arrestato all’alba di oggi per concorso esterno in associazione mafiosa, nell’ambito dell’operazione del Ros dei Carabinieri, più volte intercettato, sosteneva di essere “essere un intoccabile” da parte dell’Autorità Giudiziaria. E’ quanto emerge dall’inchiesta della Dda di Palermo. In una conversazione con ...

Palermo - scacco al clan mafioso di Licata : sette arresti - due di loro erano massoni : Una maxi operazione della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Palermo e dei carabinieri del nucleo Ros è scattata questa mattina all'alba nel comune capoluogo e a Licata. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, tra gli arrestati ci sarebbero due "maestri venerabili" di altrettante logge massoniche siciliane. Uno di loro era addirittura un funzionario pubblico regionale: si tratta di Lucio Lutri, gran maestro della loggia ...

Mafia : arresti Palermo - in manette funzionario regionale 'maestro venerabile' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Si chiama Lucio Litri il funzionario regionale siciliano arrestato al'alba di oggi dal Ros dei Carabinieri nell'ambito dell'operazione su Mafia e massoneria. Lutri è dipendente dell'assessorato all'Energia, dove si occupa di finanziamenti pubblici. In passato è stato '

Palermo - blitz anti-droga : 16 arresti : La Polizia di Stato ha eseguito una vasta operazione antidroga a Palermo questa mattina all'alba. In un colpo solo sono state smantellate due associazioni a delinquere dedite allo spaccio di cocaina. L'operazione messa a segno oggi è figlia di un altro blitz del febbraio 2017, nell'ambito del quale diverse persone finirono in manette con le stesse accuse, avendo come punto di riferimento i clienti della cosiddetta "Palermo bene".Come due anni ...

Fiumi di cocaina nella “Palermo bene” : droga a ogni ora e a domicilio - 16 arresti : Blitz della Polizia di Stato di Palermo contro lo spaccio di stupefacenti. L’associazione criminale controllava rigidamente l’attività di spaccio dei propri pusher che attraverso offrivano droga a tutte le ore, anche a domicilio. Sedici le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare.Continua a leggere

Droga : arresti Palermo - in manette anche cognato mafioso : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - "Tra i promotori dell’organizzazione di spacciatori finita all'alba di oggi in manette a Palermo, c'è anche il cognato di un noto pregiudicato mafioso del mandamento della Noce". E' quanto spiegano gli investigatori. "L’associazione controllava rigidamente l’attività d

Droga : fiumi di cocaina nella 'Palermo bene' - sedici arresti : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - E' in corso dall'alba di oggi una vasta operazione antiDroga condotta dalla Polizia di Stato di Palermo che ha smantellato una fitta rete di spaccio, gestita da due associazioni a delinquere, che, "nel corso degli ultimi anni, hanno fatto circolare lungo le strade del