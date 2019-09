Owen contro Capello | “Ha rovinato il calcio inglese ed è stato anche pagato benissimo”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 4 settembre 2019) L’exatore del Liverpool e della nazionaleMichealattacca duramente Fabionella sua autobiografia., l’ex attaccante accusa il mister di averglila carriera. Dalla autobiografia Reboot “Non solo mi ha fatto finire la carriera in nazionale senza una spiegazione, ma èuno dei peggiori allenatori dell’Inghilterra di tutti i tempi. Secondo me ha causato danni enormi alla mia carriera e alin generale. E lo hannobenissimo per farlo”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ti potrebbero interessare: Emre Can non ci sta: “Alla Juve non sono stati sinceri con me, trarrò le mie conclusioni” Inter, la curva nord scrive a Lukaku: “Non è razzismo, in Italia lo facciamo per un altro motivo” FOTO – La frecciatina di Reina e la risposta del tifoso: “Manchi solo ai ...

zazoomnews : Surf Tahiti Pro Teahupo’o 2019: Owen Wright si impone nella rivincita contro Gabriel Medina - #Tahiti #Teahupo’o #2… - OA_Sport : Surf, Tahiti Pro Teahupo’o 2019: Owen Wright si impone nella rivincita contro Gabriel Medina - Alevt86 : @CollarTurned_Up O Rinaldi e Mangone contro il Michael Owen più in forma della sua vita -