Nuovo governo | Salvini attacca Rousseau | ma è effetto boomerang | ' Ti ha salvato il c'

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il mondo della politica, spesso e volentieri, non si caratterizza per l'irremovibilità delle posizioni. Accade, perciò, che il Pd dica no per anni ad un'alleanza con il M5S per poi formare, come sta accadendo, ungiallorosso e viceversa. Per qualcuno si tratta di scelte responsabili che vanno oltre le differenze ideologiche, per altri dimento alle poltrone. La sostanza è che c'è un'opinione pubblica che ha memoria storica (e non è neanche necessaria che sia così ampia) e che a volte non manca di far notare una certa incoerenza in alcune vicende. Un destino che tocca a tutte le parti politiche, Matteocompreso. Il leader della Lega ha twittato in maniera polemica nei confronti della piattaforma Rosseau, facendo capire che eventualmente il voto di milioni di italiani sarebbe valso molto più di un sondaggio online a cui hanno partecipato solo migliaia di persone. ...

