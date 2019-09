Nuovo capitolo di Splinter Cell effettivamente in lavorazione? Nuovi indizi da Gamestop

Yakuza 7 : il producer ringrazia e risponde alle critiche negative dopo l'annuncio del Nuovo capitolo : Nella giornata di ieri SEGA ha fatto l'incredibile annuncio dell'arrivo di Yakuza 7, tuttavia molti fan hanno storto il naso in quanto il prossimo gioco sembra avere meccaniche a turni in stile JRPG.Alcuni di questi ritengono che il cambiamento di direzione per la serie sia una cattiva idea e che potrebbe finire per diventare un gioco noioso che rovina l'identità della serie. Tuttavia, il produttore della serie Yakuza, Daisuke Sato, ha scelto ...

Terminator : Dark Fate - il trailer del Nuovo capitolo della saga : http://www.youtube.com/watch?v=oxy8udgWRmo Dopo anticipazioni e brevi clip è finalmente arrivato nelle scorse ore il nuovo trailer ufficiale di Terminator: Dark Fate, il capitolo della saga fantascientifica che si ricollega direttamente alla seconda pellicola della saga cancellando tutti i sequel venuti in seguito. Le immagini inedite sono state diffuse proprio il 29 agosto, che fin dal primo Terminator del 1984 era la data in cui doveva ...

Attacco al potere 3 - una clip dal Nuovo capitolo della saga : Per l’agente dei servizi segreti Mike Banning, protagonista della saga cinematografica Attacco al potere, nulla è stato semplice fin dal primo film della serie, dove sventava un Attacco alla presidenza statunitense di matrice terroristica nord-coreana. Ma la storia va avanti e nel terzo capitolo, Attacco al potere 3 – Angel has fallen, nelle sale italiane a partire dal 28 agosto, il personaggio interpretato da Gerard Butler, dovrà ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : il Nuovo capitolo della saga Valentino Rossi-Marquez è pronto a prendere vita : In quest giorni il tracciato di Silverstone è stato letteralmente ricoperto di belle parole da parte di tutti i piloti e addetti ai lavori, dopo che il nuovo asfalto ha eliminato totalmente i recenti problemi di buche e disconnessioni presenti (e, si spera, anche quelli dello scarso drenaggio anche se non si ha avuto l’occasione di testare questo particolare) che avevano letteralmente fatto impazzire tutti fino all’ultima edizione ...

Fiorentina – Ribery entusiasta per la nuova avventura : “si apre un Nuovo capitolo” : Ribery entusiasta per la nuova avventura alla Fiorentina: le parole del francese dopo lo sbarco in Italia Franck Ribery è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il francese è entusiasta per la sua nuova avventura e dopo lo sbarco in Italia ha voluto salutare tutti i suoi nuovi tifosi con un tweet: “Ciao Fiorentina! Un nuovo capitolo si apre per me e per la mia famiglia. Grato e felice di poter firmare in nuovo contratto ...

Matrix 4/ Ufficiale Nuovo capitolo con Keanu Reeves - Carrie Ann-Moss e Lana Wachowski : Matrix 4 si farà, l'ufficialità è arrivata nelle scorse ore: Keanu Reeves torna a vestire i panni di Neo, produzione al via nel 2020?

Annunciato Need For Speed Heat - il Nuovo capitolo in bilico tra illegalità e legalità : Dopo numerosi rumor che si sono accavallati nel corso degli ultimi giorni è finalmente arrivata l'ufficialità: Need For Speed Heat sarà il nuovo capitolo della serie racing targata Electronic Arts. Il publisher statunitense ha finalmente tirato via il velo di riservatezza dalla propria nuova creatura di stampo corsistico, dando in pasto ai propri fan un trailer che ha permesso di avere una panoramica più che esaustiva di quel che il questo ...

4A Games al lavoro su un Nuovo capitolo di Metro? : In questi giorni si sta parlando molto di THQ Nordic: il publisher non solo ha acquisito lo studio italiano Milestone ed il team dietro lo sviluppo di Darksiders, ma avrebbe anche confermato, sempre secondo alcune indiscrezioni, lo sviluppo di un nuovo capitolo di Metro.La notizia sarebbe stata confermata durante l'ultima conference call di THQ Nordic dal CEO in persona, Lars Wingefors. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi, quindi è ...

Need for Speed : Primi dettagli sul Nuovo capitolo : Need for Speed sta tornando con un nuovo capitolo della serie. Alle 15:00 di domani si terrà l’annuncio ufficiale da parte di EA, quest’oggi vogliamo condividere con voi i Primi dettagli in Anteprima. Need For Speed: Primi dettagli svelati Il gioco si chiamerà Need for Speed Heat e ci porterà nelle strade di una cittadina ancora non svelata ma degli anni 80. NFS Heat è in fase di sviluppo da ...

GTA 6 : emergono nuovi dettagli sul Nuovo capitolo della saga Rockstar : Grand Theft Auto è sicuramente una delle saghe videoludiche più amate al mondo, per cui l'impazienza per il non ancora annunciato sesto capitolo è palpabile.Continuano dunque imperterrite le indiscrezioni su GTA 6, titolo atteso per le console di prossima generazione oltre che per PC. Stando ad una fonte non ufficiale il gioco ci permetterà di scoprire diverse città in svariate epoche storiche. Il protagonista, stando alle voci di corridoio, ...

Resident Evil : il misterioso test privato per un possibile Nuovo capitolo è stato esteso anche agli Stati Uniti : Se finora solamente i giocatori nipponici avevano avuto modo di dare una sbirciatina a quello che potrebbe essere il prossimo atteso capitolo di Resident Evil, adesso anche i fan nordamericani potranno unirsi al test privato organizzato da Capcom.Lo sviluppatore giapponese ha infatti iniziato ad inviare gli inviti in Giappone per testare il gioco la scorsa settimana. Stando alle indiscrezioni si tratterebbe di un test del gioco "segreto", ovvero ...

Wolfenstein : Youngblood - provato il Nuovo capitolo dello sparatutto distopico di Bethesda : Wolfenstein: Youngblood segue nella timeline della saga di sparatutto fantasy/distopica di Bethesda al bellissimo Wolfenstein 2: the new Colossus, vedendo protagoniste le sorelle Jessica e Sophia Blazkowicz, figlie di quel William Blazkowicz eroe dei capitoli precedenti (e celebre personaggio dei titoli anni ’90) disperso in seguito a una missione segreta in Francia. Le ragazze non staranno con le mani in mano e partiranno da una ...

Nuovi rumor per Resident Evil 3 Remake al 2 agosto : Capcom recluta tester per provare il Nuovo capitolo : Da tempo si vocifera che Resident Evil 3 Remake sia effettivamente in lavorazione nelle fucine di casa Capcom. Dopo il grande successo del rifacimento del secondo capitolo - che su PC, PlayStation 4 e Xbox One ha superato il tetto delle 4 milioni di copie vendute -, è naturale che la software house giapponese voglia cavalcare l'onda della nostalgia. Allo stesso tempo, i fan della saga survival horror vorrebbero rivivere sulle piattaforme ...

Veera Kinnunen e Stefano Oradei - Nuovo capitolo : “Storia in crisi da tempo. Lei sospettava tradimento di lui con Gessica Notaro” : Il triangolo amoroso tra Dani Osvlado, Veera Kinnunen e Stefano Oradei aggiunge un nuovo capitolo alla storia da settimane al centro del gossip. La coppia, entrambi ballerini professionisti di Ballando con le stelle, si è detta addio dopo undici anni e la bella finlandese ha iniziato una relazione proprio con l’ex calciatore argentino. Amore ufficializzato via social con un bacio pubblicato dai protagonisti su Instagram e a seguire una ...