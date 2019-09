Nuovo anno scolastico a Modica | le preoccupazioni del PD

Supercar e moto rumorose hanno un Nuovo ‘nemico’ : arriva l’autovelox del rumore : E se si potesse dire addio definitivamente a rumori molesti prodotti da Supercar e moto prive di marmitte? La notizia è di poche ore fa ed è ufficiale: sta per essere inaugurata una sorta di “Autovelox del rumore“, un sistema che, individuando un fracasso particolare proveniente da un’auto o da una moto, emette in automatico la multa. Il principio è similare a chi trasgredisce i limiti di velocità imposti dalle regole stradali ...

Nuovo governo - è il giorno del via libera : ma i sondaggi fanno sorridere solo il M5s : La crisi di governo "sposta" ben 4 punti dalla Lega verso il Movimento 5 stelle. Stallo Pd. È quanto emerge da un sondaggio...

La profezia di Salvini sul Conte bis : “Pd e M5s dureranno poco - poi toccherà di Nuovo a noi” : Matteo Salvini ha ipotizzato un vita breve per il governo Conte bis: "Pd e 5Stelle stanno litigando sulle poltrone, l'hanno capito tutti. dureranno poco, poi toccherà a noi tornare a governare". Poi l'affondo a Conte: "Lo invidio, perché il fegato di governare un mese con la Lega e un mese con la sinistra non lo avrei".Continua a leggere

Educazione civica - la reintroduzione dal Nuovo anno scolastico in bilico : la legge non è andata in Gazzetta ufficiale e i tempi si allungano : L’introduzione dell’Educazione civica dall’anno scolastico 2019/2020 è in alto mare. Dopo la pubblicazione della legge che l’ha reintrodotta in Gazzetta ufficiale entro il 16 agosto, data ultima affinché potesse partire il tutto dal 1 settembre come previsto dal primo comma dell’articolo 2, il ministro dell’Istruzione ha deciso di aggirare il problema scrivendo un decreto che istituisce l’Educazione civica come sperimentazione. La ...

San Giuseppe dei Falegnami : inaugurato Nuovo tetto a un anno dal crollo : Roma – Il primo passo per la rinascita della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami al Foro romano, il cui tetto crollo’ esattamente un anno fa, e’ compiuto. Questa mattina, alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi, e del vescovo ausiliare, Daniele Libadori, e’ stato inaugurato il nuovo tetto dell’edificio. Ora i restauratori passeranno alla fase due: il consolidamento della volta e il ripristino del soffitto ...

Il Conte Vecchio e il Conte Nuovo hanno una sola coerenza : lui : Avvocato del popolo e premier senza popolo, sovranista con Salvini, direttista con la Casaleggio, europeista con la Merkel, putiniano con Putin, trumpiano con Trump. Ora diventa ottimista, ecologista e vagamente socialista. Come da tradizione italiana Crisi di governo, tra Donald Trump e Rousseau è l'ora di Sergio Mattarella " Quelle pressioni su Nicola Zingaretti per dire ok a Giuseppe Conte, l'incolore politico "

Conte bis - su Rousseau verranno votati i punti del programma del Nuovo governo Pd 5Stelle : Le consultazioni sulla piattaforma Rousseau potrebbero avvenire già lunedì mattina. Gli iscritti saranno consultati sui punti del programma del nuovo governo, non sui nomi della squadra dei ministri. "Il quesito su Rousseau verrà formulato in queste ore, e sarà neutro", ha detto il senatore Nicola Morra.Continua a leggere

Il Segreto Anticipazioni 29 agosto 2019 : Fernando e Francisca hanno un Nuovo piano : Fernando e Francisca si alleano contro Roberto e gli offrono dei soldi per farli lasciare Puente Viejo. Il ragazzo corre però a raccontarlo a Maria.

Nuovo anno scolastico : al Nord è ancora emergenza cattedre vuote : In Lombardia e Veneto restano scoperti quasi 21mila posti. I “buchi” sono in matematica, italiano, lingue, informatica, e soprattutto sostegno

Scarlett Johansson è (di Nuovo) l’attrice più pagata dell’anno : Puntuale come ogni anno, Forbes ha redatto la classifica aggiornata delle attrici più pagate del mondo. Secondo le stime della rivista, è Scarlett Johansson con i suoi 56 milioni di dollari ad occupare il primo posto in classifica, per il secondo anno consecutivo. L’attrice è tra le star del Marvel Cinematic Universe e proprio il bonus di circa 35 milioni di dollari per Avengers: Endgame, campione d’incassi di cui ...

Diari scuola - i più divertenti per affrontare in allegria il Nuovo anno scolastico : L'inizio della scuola è sempre più vicino, per rendere più allegro il ritorno tra i banchi, il Diario scolastico è...

Pro Evolution Soccer : i capitoli per la prossima generazione videoludica avranno un Nuovo motore grafico : I prossimi Pro Evolution Soccer che usciranno per PS5 e Xbox Scarlett non gireranno con lo stesso motore grafico che possiamo vedere all'opera su eFootball PES 20.Come possiamo vedere infatti, la compagnia ha dato conferma della volontà di cambiare motore grafico in occasione dell'arrivo della nuova generazione videoludica. In particolare, non avremo più a che fare con l'attuale engine grafico FOX, bensì un motore grafico diverso, per il momento ...

I Modà hanno svelato tracklist e copertina del Nuovo album “Testa o croce” : In uscita il 4 ottobre The post I Modà hanno svelato tracklist e copertina del nuovo album “Testa o croce” appeared first on News Mtv Italia.

Infarto e ictus hanno un Nuovo nemico : individuata una ‘porta molecolare’ che porterà a nuovi farmaci : L’Infarto e l‘ictus hanno un nuovo, efficace nemico. Un team di ricercatori di Padova ha individuato una “porta molecolare” in grado di diminuire i danni al cuore, aprendo così la strada allo sviluppo di nuovi farmaci per combattere le malattie cardiovascolari. Lo studio, pubblicato sulla rivista “Nature” con il titolo Identification of an ATP-sensitive potassium channel in mitochondria, è stato coordinato dal ...