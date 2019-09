Nunzia Catalfo | chi è il ministro del lavoro del governo M5s-Pd

Governo Pd-M5s - da Peppe Provenzano a Nunzia Catalfo : i ministri illustri sconosciuti che vengono dal Sud : Al sentir pronunciare il nome di Peppe Provenzano , Nunzia Catalfo , Teresa Bellanova ed Elena Bonetti da Giuseppe Conte - impegnato a sfoggiare la lunga lista di ministri del suo bis - in molti si sono chiesti chi fossero. Provenzano , ora al ministero del Mezzogiorno (come dargli torto dato che è ori

Chi è Nunzia Catalfo - ministra del Lavoro e 'madrina' del reddito di cittadinanza : La Cinquestelle Nunzia Catalfo è la nuova ministra del Lavoro, nonché prima firmataria della proposta di legge sul reddito di cittadinanza nel 2013 e sul salario minimo nella scorsa legislatura. Nata a Catania nel 1967, da sempre è stata attenta ai temi sociali. Orientatore e selezionatore del personale, per quasi 30 anni si è occupata di formazione, dispersione scolastica e aiuto all'inserimento in collaborazione con i centri per ...