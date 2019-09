Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Due settimane fa ilfattoquotidiano.it dava una notizia sorprendente, almeno a prima vista: un maxi ordine da 190 milioni di compresse di iodioera stato inoltrato a un produttore austriaco dall’Ufficio federale tedesco per la protezione dalle. E’ noto come lo iodio “buono” agisca saturando la tiroide e impedendo che si accumuli nella ghiandola quello radioattivo, in grado di provocare tumori. Notizia ghiotta, ma a prima vista stravagante. Dopo un G7 che finalmente si è accorto che l’Amazzonia brucia, che in Iran è meglio trattare che bombardare, che la guerra dei dazi rendeperdenti, come mai torna in vita la paura del? Dopo gli abbracci, tra una prova missilistica e l’altra, tra Trump e Kim Jong-un e dopo la clamorosa uscita di scena, almeno negli Usa e in Europa, dei reattori nucleari come prospettiva energetica risolutiva. In effetti, il ...

ilfattoblog : Nucleare, la Germania ordina pastiglie anti-radiazioni per tutti. E purtroppo l’allarme è giustificato - Furioso_Furio : • Bloccheremo trivelle in Adriatico per lasciare gas e petrolio ai croati. • Incentiveremo auto elettriche per acqu… - Iolanda07658172 : Cosa da la Germania? -