Nina Moric vittima di un’incidente in barca in Malesia

Nina Moric - incidente in barca in Malesia : lo sfogo su Instagram : Non è stata un’estate fortunata questa per Nina Moric, che dopo essersi sentita male a Zanzibar, ha avuto un incidente in barca in Malesia. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per la modella, che ha dovuto fare i conti con le conseguenze dell’arresto di Fabrizio Corona. L’ex marito, con cui aveva finalmente recuperato il rapporto, è finito a San Vittore dopo la decisione dei giudici del Tribunale di Milano di ...

Nina Moric cade dalla barca in Malesia e mostra il volto tumefatto : “Ma chi è che mi sta gufando?” : Nina Moric si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Malesia ma a rovinare il suo relax è stato un brutto incidente che ha avuto durante una gita in barca. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa modella croata nelle sue storie di Instagram: è caduta dalla barca. “Le mie disavventure non mi abbandonano mai“, ha esordito sui social con un tono a metà tra l’ironia e la rabbia, e mostrando i lividi sul volto. “Anche oggi ...

“Da censura!”. Nina Moric - scatti ‘a luci rosse’ : lato b al vento e curve perfette : È un vero e proprio video a luci rosse quello di cui è protagonista Nina Moric. Sempre più bella, sempre più sensuale, la showgirl mentre dormiva è stata assalita da un paparazzo. Non uno qualunque, ma dal suo nuovo compagno Luigi Mario Favoloso, che è in vacanza insieme a lei e insieme al piccolo Carlos. Nina sembra veramente rinata dall’inizio di questa relazione e appare sempre sorridente e in grandissima forma. I problemi avuti in vacanza, ...

Nina Moric 'scimmia scoordinata e tremolante'/ Insulti choc - Favoloso sdrammatizza : Nina Moric presa di mira dagli haters, Insulti choc dopo sue dichiarazioni: 'scimmia scoordinata e tremolante'. lei ci resta male e Luigi Favoloso...

Nina Moric scatenata in vacanza : danza in tutta libertà e lato b in bella mostra : Sembra non finire più la vacanza di Nina Moric in quel di Zanzibar. La modella di origini croate si sta divertendo in compagnia del suo nuovo fidanzato Luigi Favoloso e al figlio Carlos, che ha avuto da Fabrizio Corona. Sono tantissime le foto che pubblica sul suo profilo Instagram, scatti roventi, foto sensuali in cui le sue curve appaiono veramente mozzafiato e la sua bellezza sembra quasi quella di una bambola. Ma non solo.-- Troviamo anche ...

Nina Moric scatenata a Zanzibar - il suo twerking è da urlo : La modella croata si trova a Zanzibar con il figlio Carlos e lo storico compagno Luigi Favoloso. Durante una serata nel segno della musica latina si è lanciata in un twerking scatenato ripreso dal fidanzato e condiviso sui social-- Da alcune settimane Nina Moric si trova in vacanza a Zanzibar insieme al figlio Carlos (avuto da Fabrizio Corona) e al compagno Luigi Favoloso. Sui social network la modella di orgini croate si è divertita a ...

Carlos Corona compie 17 anni. Nina Moric pensa a Fabrizio : "Ci manchi terribilmente. Oggi festeggiamo lontani ma vicini nel cuore" : Una lunga dedica al suo ex marito, Fabrizio Corona, quella postata da Nina Moric ieri pomeriggio, nelle sue Instagram Story. Il re dei paparazzi è tornato in carcere da tempo e da allora non se n'è saputo più nulla. Sono in tanti, tra amici e parenti, ad aspettarlo fuori, ma in particolar modo Nina e il loro figlio Carlos, che non vedono l'ora di poterlo riabbracciare.Nina, che nell'ultimo periodo era stata amorevolmente accanto a Fabrizio ...

