NFL – Su Dazn lo spettacolo del football americano | al via la 100ª stagione

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019)trasmetterà ogni settimana almeno cinque match della NationalLeague in diretta e on demand.offrirà anche tutte le partite dei Playoff, il Super Bowl, NFL Network, NFL RedZone e i contenuti on-demand NFL GameDay e NFL Extra Scatterà nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre, a partire dalle 2:20, con l’opening night tra Chicago Bears e Green Bay Packers (commento di Matteo Gandini e Roberto Gotta), la centesimadel grandetargato NFL, che sarà protagonista su(Clicca qui per attivare subito il tuo mese gratis) per il secondo anno consecutivo. La piattaforma di streaming trasmetterà, per ogni settimana di regular season, un minimo di cinque partite in diretta: il Thursday Night, due sfide alla domenica in prime time per l’Europa, il Sunday Night, il Monday Nighte altri eventi speciali nel corso della ...

