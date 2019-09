Nasce il Conte bis | 21 i Ministri | Squadra pronta al giuramento

Governo Conte 2 - diretta – Nasce l’esecutivo M5s-Pd : giurerà giovedì. Prima fiducia lunedì alla Camera. Di Maio : “Ambizione e coraggio” : Il Governo Conte 2 sta per Nasce re. Il presidente incaricato ha sciolto la riserva e ha presentato la lista dei ministri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il giuramento avverrà giovedì alle 10 al Quirinale. I voti di fiducia sono in programma lunedì e martedì, rispettivamente alla Camera e al Senato. Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo l’annuncio della Lega di voler uscire d alla maggioranza e 15 dopo le dimissioni di ...

