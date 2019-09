Mondo dello sport sotto choc | la campionessa di sci trovata morta

Il Mondo dello sci sotto shock : trovata morta ex campionessa spagnola : Il mondo dello sci dice addio a Blanca Fernandez Ochoa: l’ex campionessa spagnola trovata morta Lutto nel mondo dello sci: la Spagna piange la scomparsa dell’ex sciatrice Blanca Fernandez Ochoa. La 56enne è stata trovata morta nella zona del Pico de Penota. Era da 12 giorni che si erano perse le tracce della Fernandez e al quarto giorno di ricerche, oggi, è stato rinvenuto il suo corpo su una superficie di 3.500 ettari nella ...

È morta in un terribile incidente. Choc nel Mondo dello sport - Jessi Combs aveva solo 36 anni : La pilota statunitense Jessi Combs è morta nel deserto Alvord, in Oregon, mentre tentava di battere il suo record di velocità a bordo di un veicolo alimentato da un motore a reazione. Il mondo dei motori piange Jessi Combs. La donna più veloce del mondo su quattro ruote è morta in un incidente nell’Alvord Desert in Oregon, mentre provava a battere il suo stesso record con un Jet-Car. aveva 36 anni. La donna, nata il 27 luglio del 1983 era un ...

Ambra Lombardo : "Ho lasciato il posto da professoressa per puntare al Mondo dello spettacolo" : Per Ambra Lombardo il Grande Fratello è stato il suo trampolino di lancio sul piccolo schermo, di mezzo al reality show ha incontrato l'amore grazie a Kiko Nalli con la quale ha intrapreso una relazione che per il momento va avanti a gonfie vele.Le ospitate da Barbara d'Urso non appena eliminata dalla casa più spiata d'Italia sono state apprezzate dal pubblico che hanno ammirato lo sguardo sensuale della prof ed ora Ambra pensa a spiccare il ...

Cosimo Cinieri muore a 81 anni - il Mondo dello spettacolo è in lutto : Cosimo Cinieri ci ha lasciato. L'artista, 81 anni, è mancato ieri mattina, dopo una lunga battaglia contro una malattia che non è riuscito a vincere. L'attore pugliese è venuto a mancare a un giorno dal suo compleanno; nato com'era il 20 agosto 1938. La Sala del Carroccio al Campidoglio ospiterà la camera ardente il 21 agosto alle ore 16. Qui amici, famigliari e conoscenti potranno dare un ultimo saluto a Cosimo, simbolo di un'intera epoca del ...

Morte Nadia Toffa - il ricordo del Mondo dello spettacolo sui social : Siamo davanti a ciò che non avremo mai voluto raccontarvi. La scomparsa di Nadia Toffa avvenuta oggi 13 agosto 2019 ha colto di sorpresa tutti, artisti dello spettacolo compresi. Già dalle prime ore del mattino, non appena appresa la triste notizia i social sono stati inondati da messaggi di cordoglio da parte degli spettatori che hanno seguito il lavoro della iena fino all'ultima puntata, tifato al suo fianco per combattere la malattia che ...

Lutto nel Mondo dello spettacolo : si è spenta la ‘Iena’ Toffa : Questa mattina è avvenuto un grave Lutto nel mondo dello spettacolo, si è spenta Nadia Toffa. I primi a lanciare la notizia sono stati i colleghi attraverso un lungo e commovente post sui social. Nel dicembre del 2017 Nadia aveva avuto un malore nella hall di un hotel. Da quel momento in poi ha iniziato la battaglia contro il cancro. La giovane Iena aveva subito un primo intervento e poi aveva iniziato un duro ciclo di chemioterapia e ...

Tragedia sfiorata nel Mondo del calcio : crolla tetto dello stadio - brividi per l’Az Alkmaar [FOTO] : Tragedia sfiorata in Olanda. E’ crollata una parte del tetto dell’AFAS stadion, lo stadio dell’Az Alkmaar, la causa sarebbe stato il forte vento che ha portato al cedimento, la notizia è stata comunicata direttamente dal club olandese che ha pubblicato la foto shock direttamente sul profilo Twitter del club. “Siamo molto scioccati per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurati dal fatto che questo crollo non ...

Heidi Klum e Tom Kaulitz : sposi bis in Italia (a bordo dello yacht più lussuoso del Mondo)

Morto Raffaele Pisu : lutto nel Mondo dello spettacolo : È Morto Raffaele Pisu. Il popolare attore e personaggio televisivo aveva 94 anni e soffriva da tempo di una malattia. Il noto comico era ricoverato all'hospice di Castel San Pietro Terme (Bologna) e si è spento oggi, 31 luglio. Il commosso saluto del figlio sui social Antonio Pisu, regista e figlio del noto attore, ha voluto condividere il commovente ricordo di Raffaele, postando sui social una foto che lo ritraeva da bambino in compagnia dei ...

“Litter Hunter” - il Robot marino per la raccolta di plastica : così la Costiera Amalfitana diventa “modello” per il Mondo intero : Ecco Litter Hunter come funziona. Dinanzi a telecamere e fotografi, la partenza del Robot marino, del drone aereo, il montaggio della Centrale Operativa e tutto questo mentre i volontari hanno incontrato i turisti sotto agli ombrelloni, consegnando loro materiale informativo ma anche divise al fine di partecipare alla raccolta della plastica a fine giornata. “Litter Hunter consente attraverso unità automatiche aeree di individuare la plastica in ...

Eclissi - le foto dello spettacolo del cielo in giro per il Mondo

Il Mondo dello sport si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic : “Ho la leucemia”. : Alle 16,30 a Casteldebole, Sinisa Mihajlovic ha dichiarato di avere la leucemia. Era purtroppo nell’aria che il padre di Virginia e Victorija, ex giocatore e allenatore professionista, facesse un annuncio doloroso. Nelle scorse ore... L'articolo Il mondo dello sport si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic: “Ho la leucemia”. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La malattia di Mihajlovic sulle orme di Vialli - Acerbi - Armstrong - Abidal : quanti precedenti nel Mondo dello sport [FOTO] : Giocano, perdono o vincono, sono famosi per questo. Poi, all’improvviso, si trovano a fare i conti con la malattia. E allora la affrontano come fosse un avversario, con coraggio. Prima di Sinisa Mihajlovic era capitato a Lance Armstrong e Erik Abidal, tra gli altri. o a Gianluca Vialli tra gli ultimi: forti in gara, ancora piu’ forti nell’affrontare il dolore e nello sconfiggerlo. Di piu’, Mihajlovic ci ha messo oggi un ...