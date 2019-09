Mondiali Basket 2019 – Infortunio per Jayson Tatum | distorsione alla caviglia per la

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - grande sfida Russia-Argentina. In campo Spagna e Polonia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali 2019 in programma in questi giorni in Cina. Oggi andranno in scena otto incontri di prima fase, ovvero quelli delle squadre dei Gironi A, B, C e D. Un programma pieno di partite intriganti si aprirà alle 09.30 e la lunga giornata cinese dovrebbe concludersi poco dopo le 16.00. Il gruppo A in scena a Pechino è uno dei ...

LIVE Italia-Serbia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri - provateci! Testa libera per sognare l'impresa! : La Serbia ai raggi X – La presentazione di Italia-Serbia – Italia-Filippine – Italia-Angola – Così la giornata di ieri – Il programma della giornata di oggi – I roster delle 32 squadre Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo e ultimo match della prima fase che coinvolge l'Italia ai Mondiali di Cina 2019. Di fronte alla Nazionale di ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Serbia - in palio una buona fetta di quarti di finale. Scontro diretto cruciale in attesa della Spagna : Dopo le due vittorie non certo difficili contro Filippine e Angola, per l’Italia si passa direttamente a uno dei due livelli più duri di questi Mondiali di Cina 2019: quello rappresentato dalla Serbia. La formazione di Sasha Djordjevic, così come quella di Meo Sacchetti, ha passeggiato sulle due avversarie del girone D, permettendosi di tenere a riposo Nemanja Bjelica nella sfida contro l’Angola e di mandare sette uomini in doppia ...

Basket - Mondiali 2019 oggi (4 settembre) : calendario e orari delle partite. Programma - tv e streaming : Si chiude la prima fase per i gruppi A-B-C-D. Sarà soprattutto la giornata di Italia-Serbia, sfida decisiva per il primo posto e che può valere tantissimo in chiave futura in questi Mondiali (chi vince si avvicina ai quarti di finale). Una partita anche molto importante per testare la squadra di Meo Sacchetti, che deve valutare il proprio status contro una delle principali favorite per la medaglia d’oro. Tra le altre partite grande ...

LIVE Italia-Serbia - Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : calendario di oggi - tv - streaming e programma : Dopo due vittorie consecutive con Filippine e Angola, l'Italia si gioca il primo posto nel girone con la Serbia. La sfida con la Serbia può essere decisiva per la squadra di Meo Sacchetti, che con una vittoria potrebbe cominciare ad intravedere addirittura i quarti di finale. La formula, infatti, prevede che le nazionali qualificate si portano dietro nella seconda fase i punti conquistati nella prima. Gli azzurri si presenterebbero, ...

Mondiali Basket 2019 – Domani l’Italia sfida la Serbia : in palio il primato nel girone D : Nazionale A, FIBA World Cup 2019: Italia-Serbia Domani alle 13.30 italiane (Sky Sport Uno e Arena). In palio il primato nel girone D. Giovedì il trasferimento a Wuhan per giocare la seconda fase E’ una vigilia serena. Il match contro la Serbia (Domani, ore 13.30 in diretta su Sky Sport) è decisivo per la classifica del girone D ma è anche un test, l’ennesimo, per una Nazionale che non è arrivata al meglio al mondiale ma che nelle prime due ...

Mondiali Basket 2019 – Il Brasile dei ‘vecchietti’ batte la Grecia : Antetokounmpo ingabbiato da coach Petrovic : Incredibile risultato nel Gruppo F dei Mondiali di Basket 2019: il Brasile dei ‘vecchietti’ batte la Grecia dell’MVP NBA Antetokounmpo Il Gruppo F dei Mondiali di Basket 2019 sta regalando grandi sorprese a tinte verde-oro. Il Brasile infatti ha raccolto due vittorie in due partite, totalizzando 4 punti e staccando il pass per il passaggio alla fase eliminatoria. Un percorso netto per i sudamericani che hanno battuto prima la Nuova Zelanda ...

Basket - Mondiali 2019 : verso Italia-Serbia. Sacchetti : “La squadra più forte”. Belinelli : “Una montagna da scalare” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani (ore 13.30) scenderà in campo a Foshan (Cina) per affrontare la Serbia ai Mondiali 2019 di Basket. Gli azzurri, reduci dalle belle vittorie contro Filippine e Angola che hanno garantito la qualificazione alla seconda fase, andranno a caccia dell’impresa contro la corazzata slava che è una delle grandi favorite per la conquista del trofeo. La nostra Nazionale proverà a tenere testa ai ...

VIDEO USA-Turchia 93-92 d.t.s. - Mondiali Basket : highlights e sintesi della partita. Vittoria pazzesca degli States : Partita letteralmente pazzesca tra USA e Turchia ai Mondiali 2019 di basket, le due squadre hanno dato vita a un incontro incredibile in quel di Shanghai (Cina) dove le emozioni non sono mancate per oltre due ore. Gli States si sono imposti per 93-92 dopo un tempo supplementare ma l’epilogo dell’incontro è stato davvero da romanzo: la Turchia si porta in vantaggio per 81-79 col tap-in di Ilyasova a 12” dal termine ma proprio ...

Basket - Mondiali 2019 : risultati e classifiche di oggi (3 settembre). La Turchia regala la vittoria agli Stati Uniti. Impresa del Brasile - Lituania e Australia già qualificate : E’ stata una giornata incredibile e piena di emozioni ai Mondiali di Basket. La Turchia sogna una storica vittoria contro gli Stati Uniti, ma perde nel modo più beffardo ai supplementari per 93-92. Un successo che è sembrato essere più volte in mano alla squadra turca, che si è praticamente battuta da sola in un finale senza senso. Turchia avanti di due a dodici secondi dalla fine grazie ad Ilyasova, ma proprio sulla sirena arriva il fallo ...

Basket - Mondiali 2019 : Khris Middleton e Kemba Walker salvano gli Stati Uniti al supplementare - la Turchia butta via la vittoria : Sofferenza infinita, con annesso tempo supplementare, per gli Stati Uniti nella seconda partita del girone E ai Mondiali di Cina 2019. La selezione allenata da Gregg Popovich riesce a superare la Turchia per 93-92 soltanto a due secondi e un decimo dal termine, dopo aver rischiato di perdere a più riprese. I turchi possono recriminare in particolare per tre motivi: il fallo di Osman su Tatum sulla sirena dell’ultimo quarto, gli errori di ...

Mondiali Basket 2019 – La Turchia fa tremare gli USA - che paura per Popovich : la vittoria arriva solo all’overtime : Succede di tutto tra Turchia e Stati Uniti, gli uomini di Popovich si salvano solo grazie agli errori dei turchi, che sbagliano troppo prima di cedere 93-92 Partita pazzesca quella giocata oggi a Shanghai tra Stati Uniti e Turchia, la selezione di Gregg Popovich sfrutta un clamoroso regalo dei propri avversari per rimanere imbattuta ai Mondiali FIBA 2019. HECTOR RETAMAL / AFP Il match termina 93-92 per gli statunitensi dopo un overtime, ...