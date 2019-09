Miss Italia | Sevmi Tharuka sugli insulti razzisti | ' Ignoro questi attacchi'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il concorso di bellezza2019 non è ancora iniziato ma ci sono già le prime polemiche per glie discriminatori contro una concorrente.Fernando, rappresentante di "Rocchetta Bellezza Veneto" è stata bersagliata dagli "odiatori del web" per la sua carnagione scura. La giovane è nata a Padova, vive a Villanova di Camposampiero (Padova) ed ha origini cingalesi. Il padre ha, infatti, lasciato lo Sri Lanka circa una trentina di anni fa per vivere ine dopo alcuni anni è stato raggiunto dalla consorte. La finalista si difende dai 'leoni da tastiera'Fernando è una bellissima ragazza, alta 1,71 centimetri e capelli lunghi e occhi neri. La ventenne ha studiato come estetista e da hairstylist, ha lavorato come indossatrice ed ora è una finalista di2019. Questo, però, ha fatto storcere il naso ai numerosi 'leoni da ...

