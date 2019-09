Mike Bongiorno | la moglie Daniela Così mi chiese la mano | odiavo i suoi

Maurizio Costanzo Show - speciale dedicato a Mike Bongiorno : ospiti e anticipazioni : ...

Mediaset - l'omaggio di Maurizio Costanzo a Mike Bongiorno? In studio la super-ospite - che colpaccio : Giovedì 5 settembre in prima serata su Canale 5 va in onda il Maurizio Costanzo Show Speciale Allegria. Una serata celebrativa voluta da Maurizio Costanzo che, per rendere omaggio a Mike Bongiorno a dieci anni dalla sua scomparsa, conduce eccezionalmente con Gerry Scotti artista che Mike designò com

Mike Bongiorno - la trasformazione del figlio ‘Leolino’ è impressionante. Eccolo alla soglia dei 30 anni : Vi ricordate Leonardo, il figlio di Mike Bongiorno? L’amato presentatore, morto l’8 settembre del 2009, parlava sempre del piccolo “Leolino”, spesso lo portava anche con sé in tv e lo mostrava fiero ai suoi ammiratori. Leonardo, terzogenito di Mike e della moglie Daniela Zuccoli, era la mascotte di casa. Oltre a lui, Mike e sua moglie avevano Michele Pietro Filippo e Nicolò. Se prima, quando c’era ancora Mike, capitava tanto in tanto di vederlo, ...

Mike Bongiorno : la programmazione speciale di Canale 5 a dieci anni dalla sua scomparsa : Mike Bongiorno L’8 settembre 2009 ci lasciava per sempre Mike Bongiorno. Per celebrare il conduttore a 10 anni dalla scomparsa, Canale 5 gli dedicherà l’intera giornata di sabato 7 settembre 2019, stravolgendo completamente il palinsesto al fine di omaggiarlo con spensieratezza e, come era solito dire lui, in Allegria. Oltre alla puntata speciale del Maurizio Costanzo Show, prevista per il 5 settembre, saranno tanti gli appuntamenti ...

Mike Bongiorno - il palinsesto di Rai1 a 10 anni dalla scomparsa : Secondo quanto scrive Tv, Sorrisi e Canzoni, il prossimo 7 settembre Rai1 dedica al grande Mike Bongiorno la sua prima serata a dieci anni dalla scomparsa (qui invece la programmazione di Mediaset).Il presentatore fu colpito l'8 settembre 2009 da un infarto mentre era in vacanza a Montecarlo ed era in procinto di iniziare la sua nuova avventura con Sky con Riskytutto, la versione satellitare di uno dei suoi maggiori quiz (poi ci ha pensato ...

Mediaset - il toccante tributo a Mike Bongiorno a dieci anni dalla morte : Mike Bongiorno se ne è andato dieci anni fa. Per l’occasione Mediaset ricorda il re del quiz con una programmazione speciale intitolandogli lo storico “Studio 7” del centro produttivo di Cologno Monzese. Venerdì 6 settembre andrà in onda una prima serata su Canale 5, Maurizio Costanzo Show – Specia

Mike Bongiorno - la programmazione speciale Mediaset a 10 anni dalla scomparsa : Il prossimo 8 settembre ricorrerà il decennale della scomparsa di Mike Bongiorno, uno dei padri della televisione italiana e prolifico conduttore di quiz.Tv, Sorrisi e Canzoni ha reso nota sul suo sito la programmazione speciale di Mediaset per ricordarlo. Il gruppo televisivo gli intitolerà lo storico "Studio 7" del centro produttivo di Cologno Monzese, oltre a dedicargli tre giorni in palinsesto su Canale 5.Ad aprire le danze venerdì 6 ...

Mike Bongiorno - la programmazione speciale Mediaset a 10 anni dalla scomparsa : Il prossimo 8 settembre ricorrerà il decennale della scomparsa di Mike Bongiorno, uno dei padri della televisione italiana e prolifico conduttore di quiz.Tv, Sorrisi e Canzoni ha reso nota sul suo sito la programmazione speciale di Mediaset per ricordarlo. Il gruppo televisivo gli intitolerà lo storico "Studio 7" del centro produttivo di Cologno Monzese, oltre a dedicargli tre giorni in palinsesto su Canale 5.prosegui la letturaMike ...

La sai l'ultima? - Digital Edition - Paolo Bonolis : "Conobbi Raimondo Vianello mentre facevamo la pipì... Mio padre mandò a quel paese Mike Bongiorno" : Paolo Bonolis è stato uno degli ospiti della quinta puntata di La sai l'ultima? - Digital Edition, il varietà comico di Canale 5 condotto da Ezio Greggio.Il conduttore romano, durante il proprio intervento, ha offerto ai telespettatori una "lezione" sulla comicità romana e sulla "romanità" in generale ma ha anche ricordato alcuni grandi della televisione del passato con una serie di aneddoti.prosegui la letturaLa sai l'ultima? - Digital ...

Paola Barale racconta un anedotto capitato con Mike Bongiorno : Ospite del programma “Non Disturbare” condotto da Paola Perego, la showgirl Paola Barale torna a parlare della fine della sua storia d’amore con Raz Degan: “Il momento più difficile della mia vita è stato sicuramente quando è finita la relazione con il mio ultimo fidanzato”. L’addio per Paola è stato traumatico, come ha confidato a Paola Perego: “Io non volevo. Sto parlando di Raz Degan. Lasciare andare una persona che ami ...

Paola Barale e la confessione inedita : “Mike Bongiorno mi fece un cu** - in studio - e non mi parlò più” : Paola Barale si è raccontata nel programma di Paola Perego, Non disturbare, e come spesso accade in questo format che ha la prerogativa di mettere molto a proprio agio l’intervistato (complice l’eleganza e il savoir faire della conduttrice), la ex di Raz Degan si è lasciata andare a diverse confessioni. Non solo sull’attore ma anche su Mike Bongiorno, che è stato il suo pigmalione televisivo. Barale ha raccontato che dopo 7 ...

Non disturbare - Paola Barale choc su Mike Bongiorno : "Non facemmo mai pace" : Paola Barale, nella puntata di Non disturbare con Paola Perego, ricorda la lunga esperienza lavorativa al fianco di Mike Bongiorno alla fine degli anni Ottanta. Paola racconta di quando decise di accettare una proposta lavorativa e Mike, allora suo "capo", non la prese affatto bene. Il caratterino d

Presentazione Palinsesti Rai 2019/2020 in diretta. Raffaella Carrà aggiunge le sorprese ad A Raccontare Comincia Tu - su Rai Storia un film documentario su Mike Bongiorno : Palinsesti Rai Quest’anno si è fatta attendere più del solito. La Presentazione dei Palinsesti Rai è ora però imminente e DavideMaggio.it è pronto a raccontarvi in diretta minuto per minuto novità e conferme della nuova stagione del servizio pubblico. Al Portello, a Milano, saranno presenti i volti noti di Viale Mazzini e il top management guidato dall’amministratore delegato Fabrizio Salini. Si inizia alle 12. Presentazione dei ...