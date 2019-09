Michael Owen fiume in piena | se la prende con tutti | “Capello il peggiore | mi ha

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) E’ stato uno degli attaccanti inglesi più prolifici dell’ultimo ventennio, il ‘Golden Boy’ha smesso con il calcio sei anni fa ma adesso ha scritto la sua autobiografia intitolata ‘Reboot’. Nel libro, così come ripreso da Gazzetta.it, non mancano le stoccate a diversi ex compagni o allenatori. Tra questi, Fabio Capello e David Beckham. “Capello ha finito la mia carriera con la nazionale. Alla prima riunione ho notato che era molto rigido riguardo al cibo, non parlava una parola di inglese. Noi ci guardavamo e dicevamo ‘Ma come farà questo a spiegarci qualcosa?’. Ripensandoci, la scelta di dare la panchina a qualcuno che non parlava la nostra lingua è stata assurda, non so cosa hanno pensato alla FA. Per le prime due partite sono andato in panchina dopo essere stato titolare per anni. E ho pensato ‘Qui le cose ...

