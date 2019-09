Mercoledi 4 Settembre sui canali Sky Cinema HD

Guida Tv mercoledì 4 settembre - programmi tv di oggi : Baglioni su Rai 1 : programmi tv di mercoledì 4 settembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:10 Claudio Baglioni – Al Centro Rai 2 ore 21:20 Rocco Schiavone 2×01 (replica) Rai 3 ore 21:20 The Hollars Canale 5 ore 21:15 Windstorm 3 – ritorno alle origini 1a Tv Station 19 1a Tv Free 1×08-09 Rete 4 ore 20:30 E io non pago Italia 1 ore 21:20 Hunger Games – Il canto della rivolta. Parte 1 La7 ore 21:20 Pearl Harbor Tv8 ore ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 4 settembre 2019. Su Canale 5 il terzo film di Windstorm : Windstorm 3 - Ritorno alle Origini - Hanna Binke Rai1, ore 21.10: Claudio Baglioni – Al Centro Dall’Arena di Verona, Baglioni è il protagonista assoluto della serata-evento in cui l’anfiteatro veronese ospita, per la prima volta, un concerto rivoluzionario con il palco “al centro”. Una scena maestosa, unica nel suo genere, composta da 8 pedane nella parte centrale, a creare movimenti verticali di diverse misure e ...

US Open : Berrettini-Monfils - mercoledì 4 settembre in tv su Eurosport : Un grande Matteo Berrettini continua a sognare sui campi in cemento di Flushing Meadows, dove sono in corso gli US Open 2019. Il 23enne tennista romano ha infatti superato in tre set il russo Andrej Rublev, conquistando l'accesso ai quarti di finale del prestigioso Slam statunitense. Un risultato storico non solo per "Berretto", al suo primo quarto in un major, ma per tutto il tennis italiano. Era infatti dal 1977 che un italiano non arrivava ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 4 settembre 2019 : anticipazioni puntata 5323 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 4 settembre 2019: La tensione tra Marina Giordano (Nina Soldano) e Alberto Palladini (Maurizio Aiello) è alle stelle… Arturo (Massimiliano Jacolucci) prende una decisione imprevedibile, destinata a cambiare ogni cosa… Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) hanno un aspro confronto che metterà lei in crisi… Dopo la proposta fatta da Niko (Luca ...

Allerta Meteo - nuovo pesante bollettino della protezione civile per il maltempo al Sud : mercoledì 4 Settembre allarme “arancione” in Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica, responsabile del maltempo sui versanti adriatici centro-meridionali, porterà in nottata un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla Calabria, con precipitazioni prevalentemente temporalesche e quindi generalmente intense, più diffuse e persistenti sui versanti ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 4 e giovedì 5 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di lunedì 2 e martedì 3 settembre 2019: Maria si rende conto che Donna Francisca e Fernando hanno cercato di separarla da Roberto, ricattando l’uomo per farlo poi allontanare da lei… Carmelo svela la verità alla moglie e ai suoi amici… Antolina intende allearsi con Alvaro Fernandez, in modo che lui conquisti Elsa e la porti lontano da Puente Viejo… Raimundo dice chiaramente a ...

Oroscopo domani di Paolo Fox - mercoledì 4 settembre : le previsioni : Paolo Fox, Oroscopo del 4 settembre: le previsioni di domani Si va a svelare l’Oroscopo di Paolo Fox con le previsioni di domani, 4 settembre, tratte dall’app Astri di Fox. ARIETE: giornata positiva su tutti i fronti. Potranno recuperare un po’ di energia dopo settimane di duro lavoro. Bel recupero dal punto di vista dell’amore. TORO: potranno mettere in pratica tutti gli insegnamenti raccolti nei mesi scorsi portando ...

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di mercoledì 4 settembre 2019 : anticipazioni puntata 68 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda mercoledì 4 settembre 2019 su Canale 5: Nazli e Ferit si trovano nel bosco e sono intenti a raccogliere castagne. Mentre il sole tramonta, ad un tratto i due si rendono conto di essersi persi… Mentre cercano il sentiero principale, Ferit e Nazli si accorgono di uno chalet disabitato e decidono di trascorrere lì la notte. La giornata insieme ha fatto avvicinare i ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di mercoledì 4 settembre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 4 settembre 2019: Dopo la discussione con Bill, Ridge viene raggiunto in ufficio da Brooke… Brooke, arrabbiata, informa il marito di essere a conoscenza del suo segreto col giudice McMullen! Katie accetta di portare Will a trovare Bill al lavoro… Bill cancella alcuni impegni per passare del tempo col figlio… BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). ...

The Hills New Beginnings su MTV da mercoledì 4 settembre : The Hills New Beginnings su MTV il reboot della reality-serie su MTV canale 130 di Sky dal 4 settembre Un reboot di questi tempi non si nega a nessuno: film, serie tv, show tutti sono pronti a tornare, qualcuno anche a scherzarci su…. Viacom e MTV colgono la palla al balzo e a vent’anni di distanza dall’esordio riportano in vita The Hills e la dolce vita di Los Angeles. Da mercoledì 4 settembre alle 22.50 arriva su MTV, canale ...

Matrimonio a Prima Vista sbarca su Real Time da mercoledì 4 settembre (ma su DPlay è già iniziato) : Matrimonio a Prima Vista approda su Real Time (e NOVE) da mercoledì 4 settembre In streaming le prime due puntate già disponibili su DPlay Plus Lascia il satellite e Sky Uno la versione italiana di Matrimonio a Prima Vista il format internazionale che fa sposare perfetti sconosciuti, un esperimento a metà tra la sociologia e l’intrattenimento puro da Reality. Matrimonio a Prima Vista Italia parte mercoledì 4 settembre su Real Time (e su ...

L'oroscopo del giorno - mercoledì 4 settembre : Vergine 'voto 9' - buone notizie per Acquario : Durante la giornata di mercoledì 4 settembre, i nativi Toro si sentiranno piuttosto confusi e avranno bisogno di fermarsi un attimo a riflettere, mentre Leone potrebbe riuscire a ripristinare i rapporti con il partner. Per Vergine sarà una giornata da dedicare interamente alla passione e ai sentimenti, al contrario, Bilancia sarà particolarmente impegnato sul posto di lavoro, con tante mansioni da portare a termine. Andiamo a vedere nel ...

L'oroscopo del 4 settembre - primi sei segni : amore - mercoledì fortunato per Gemelli : L'oroscopo di mercoledì 4 settembre 2019 è arrivato, pronto come sempre a 'tastare il polso' all'Astrologia applicata ai singoli segni zodiacali. Curiosi di scoprire come sarà il prossimo 4 settembre? Sicuri della risposta, iniziamo subito a dare spazio ai pochi fortunati preventivati positivamente riguardo al periodo osservato. Ad essere direttamente valutati nei comparti relativi all'amore e al lavoro, i soli amici appartenenti ad Ariete, ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 3 e mercoledì 4 settembre 2019 : anticipazioni puntata 805 di Una VITA di martedì 3 e mercoledì 4 settembre 2019: Diego riceve una lettera da Riera, in cui l’uomo gli chiede di incontrarlo quanto prima per una questione urgentissima che riguarda Samuel… Diego e Blanca non mostrano a Samuel la lettera di Riera… Diego scopre che la calligrafia di Samuel corrisponde esattamente a quella delle lettere attribuite al padre Jaime… Una VITA: tutte le nostre news ...