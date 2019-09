Mediaset | con Mfe chiusa la più importante operazione nel mondo delle tv Si profila

L’assemblea degli azionisti di Mediaset ha approvato la fusione con Mediaset España : Un’assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset ha approvato la «fusione transfrontaliera per incorporazione» di Mediaset e Mediaset España Comunicación. La nuova società nata da questa fusione si chiamerà Mediaset Investment N.V., avrà sede nei Paesi Bassi, diventerà la nuova società holding del

Casting per un film della Lucky Red e un programma Mediaset condotto da Paolo Bonolis : L'estate volge ormai al termine e i Casting aumentano, anzi proliferano dopo il rallentamento connesso alla fase balneare. Tra questi bisogna segnalare quelli finalizzati alla ricerca di numerose comparse per realizzare un film della casa di produzione Lucky Red da girare a Riccione, peraltro con la partecipazione di un famosissimo cantante italiano, il cui nome rimane comunque tuttora top secret. È poi più che mai in corso il Casting tour ...

Mediaset - via libera alla fusione : nasce Mfe. Scontro con Vivendi : “Assemblea è illegale” : Via libera dall’assemblea di Mediaset alla fusione con la controllata spagnola che avvia il processo di costituzione della holding in Olanda MediaforEurope (Mfe), della quale viene contestualmente approvato lo statuto. I voti favorevoli sostenuti da Fininvest sono stati pari al 78% dei presenti, i contrari con Vivendi il 21%. Il Cda di Mediaset ha deciso di non opporsi all’esercizio dei diritti di voto del gruppo francese e di opporsi ...

Mediaset - via libera alla fusione Vivendi : avanti con la guerra legale : Mediaset/ Vivendi va su tutte le furie e annuncia una strenua battaglia legale a Mediaset e al suo progetto MediaforEurope (Mfe), la creazione cioè dell'holding olandese dove il Biscione, al termine Segui su affaritaliani.it

Mediaset - cda non consente a Simon di partecipare all’assemblea : Il consiglio di amministrazione di Mediaset, riunitosi oggi, ha preso atto dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano e con riferimento all'assemblea odierna ha deciso di opporsi alla richiesta di Simon Fiduciaria di esercitare i diritti di voto e le connesse facoltà inerenti alla partecipazione Simon e dunque di non consentirgli l'accesso ai lavori assembleari

Mediaset - Vivendi ricorre a Consob. Oggi il voto decisivo : E' atteso per Oggi il voto decisivo sulla fusione tra Mediaset e Mediaset Espana. Qualora vincessero i sì, la holding olandese Media For Europe (MfE), il primo progetto di tv pan-europea, potrebbe vedere la luce. Ma Vivendi, socio di minoranza Mediaset e contrario al riassetto, promette battaglia fino all'ultimo.Nella giornata di ieri il gruppo francese guidato da Vincent Bollorè ha depositato un esposto in Consob contro Mediaset, dichiarando ...

Mediaset - Vivendi ricorre alla Consob. Oggi il voto su Media for Europe : E' atteso per Oggi il voto decisivo sulla fusione tra Mediaset e Mediaset Espana. Qualora vincessero i sì, la holding olandese Media For Europe (MfE), il primo progetto di tv pan-Europea, potrebbe vedere la luce. Ma Vivendi, socio di minoranza Mediaset e contrario al riassetto, promette battaglia fino all'ultimo.Nella giornata di ieri il gruppo francese guidato da Vincent Bollorè ha depositato un esposto in Consob contro Mediaset, dichiarando ...

Mediaset - Vivendi ricorre alla Consob. Oggi il voto su Media for Europe : E' atteso per Oggi il voto decisivo sulla fusione tra Mediaset e Mediaset Espana. Qualora vincessero i sì, la holding olandese Media For Europe (MfE), il primo progetto di tv pan-Europea, potrebbe vedere la luce. Ma Vivendi, socio di minoranza Mediaset e contrario al riassetto, promette battaglia fino all'ultimo.Nella giornata di ieri il gruppo francese guidato da Vincent Bollorè ha depositato un esposto in Consob contro Mediaset, dichiarando ...

La verità sul caso Harry Quebert - il secondo appuntamento su Mediaset Play dal 4 settembre : Dopo il grande successo della prima puntata, è tornata su Mediaset, per un nuovo avvincente appuntamento pieno di mistery, la serie tv con protagonista Patrick Dempsey, "La verità sul caso Harry Quebert". Martedì 3 settembre, infatti, è stata trasmessa su Canale 5 la seconda puntata della prima stagione con gli episodi 3 e 4, in cui sono stati portati alla luce nuovi dettagli e nuovi segreti sulla morte e le ultime ore di vita della povera Nola ...

Tiki Taka - gelo tra Pierluigi Pardo e Wanda Nara. Il conduttore ha inviato una lettera a Mediaset : La voce nei corridoi di Mediaset girava da giorni, ma a fugare ogni dubbio ci ha pensato lo stesso Pierluigi Pardo che ha confermato l’esistenza di una mail inviata ai vertici aziendali nella quale manifestava l’indisponibilità a proseguire l’avventura a Tiki Taka con Wanda Nara nel caso di permanenza all’Inter di Mauro Icardi.“La sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter per me non era proprio conciliabile con la mia ...

Incontro Raggi-lavoratori Mediaset - stampa romana : attenzione da Sindaca : Roma – “Una delegazione di giornalisti e giornaliste di NewsMediaset e delle troupe eng guidate dal segretario di stampa romana, Lazzaro Pappagallo, dal vicesegretario Stefano Romita e dai fiduciari Roberto Pavone e Ida Molaro sono stati ricevuti da Virginia Raggi. I lavoratori hanno espresso preoccupazione per il progetto dell’azienda di trasferire 29 colleghi e colleghe della redazione di NewsMediaset a Milano a partire dal ...

Raggi incontra giornalisti Mediaset : no al trasferimento a Milano : Roma – “Ho incontrato una delegazione di lavoratori della sede romana di NewsMediaset. Mi hanno espresso la loro preoccupazione per l’annunciato trasferimento di 29 giornalisti a Cologno Monzese. A loro va la mia vicinanza, perche’ Roma non puo’ rinunciare a presidi informativi di qualita’”. Cosi’ il sindaco ndi Roma, Virginia Raggi, sul suo profilo Twitter. L'articolo Raggi incontra giornalisti ...

Temptation Island Vip - Er Faina cambia idea : "Ho sempre ammirato il programma". Fa pace con Mediaset? : La presenza più chiacchierata della seconda edizione di Temptation Island Vip, condotto da Alessia Marcuzzi, è di certo quella di Mr Er Faina, all'anagrafe Damiano Coccia, noto youtuber romano. In questi giorni, come tutte le altre coppie che hanno accettato di mettere in discussione i loro sentimen

Mediaset - Vivendi ammessa al voto in assemblea. “Saremo contro fusione Mfe” : Il giudice di Milano Amina Simonetti ha accolto la richiesta di Vivendi di poter partecipare con il suo 9,9% ed esprimere il suo diritto di voto all’assemblea di Mediaset prevista mercoledì prossimo. L’ordinanza è stata emessa oggi. Nell’assemblea andrà al voto il progetto Media For Europe (MFE), la cassaforte che il consiglio di Mediaset vorrebbe creare per aggregare tutti gli asset del Biscione e traslocare in Olanda. Nel dettaglio, Vivendi, ...