Fonte : blogo

(Di mercoledì 4 settembre 2019) A partire dal prossimo 9 settembre, avrà inizio la nuova edizione di, il rotocalco mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi che andrà in onda da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 8:40, dallo11 del Centro di Produzione Mediaset di Cologno Monzese.In vista della tredicesima edizione del programma, la quarta consecutiva per la coppia Panicucci/Vecchi, noi di TvBlog abbiamo intervistato, giornalista e inviato entrato a far parte della squadra didallo scorso anno.le: "confermato: squadra che vince, non si cambia" pubblicato su TVBlog.it 04 settembre 2019 16:13.

SerieTvserie : Mattino Cinque, Giammarco Menga svela le novità a Blogo: 'Studio nuovo, cast confermato: squadra che vince, non si… - xkag0me : mio fratello dice sempre che io non faccio mai niente. intanto però lui si alza a che ora vuole, esce quando vuole,… - borntolovearii : Shout out per @itwasaallyellow che ha passato l’esame della patente e che ora deve solo imparare a mettersi in macc… -