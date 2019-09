Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Diego Armandoè stato accostato alladel Gimnasia La Plata, che si trova all’ultima posto della Superliga argentina. Alcuni media hanno parlato addirittura di “Siamo in trattativa avanzata”. Ma Diego ha negato sui social “Non ho ricevuto offerte, ma sto bene e sarebbe un onore poter allenare nel mio paese”. L'articololeche loinilNapolista.

napolista : #Maradona smentisce le voci che lo vorrebbero pronto a tornare in panchina Il campione argentina accostato alla pan… - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #Maradona in panchina al #GimnasiaLaPlata? Diego smentisce: 'Non si gioca con le speranze dei tifosi' #argentina https://t.… - ETGazzetta : #Maradona in panchina al #GimnasiaLaPlata? Diego smentisce: 'Non si gioca con le speranze dei tifosi' #argentina -