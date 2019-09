Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Ci sono impegni che rischiano di generare spine e tensioni interne perché lae più in generale il programma economico del neoM5s-Pd si tirano dietro il problema comune dei soldi da trovare, ma anche pesi e quindi contraccolpi differenti, a loro volta legati a chi occupa le poltrone dei luoghi decisionali. In questo caso il ministero dell’Economia, quello dello Sviluppo economico, il dicastero del Lavoro, le Infrastrutture, oltre che la cabina di regia di palazzo Chigi. E poi ci sono impegni che, al contrario, sono tali solo sulla carta perché all’atto pratico quello che conta sono le ricompense. E dato che queste ricompense sono circa 400 poltrone tra società partecipate, enti pubblici e Authority, si capisce bene come qui il tratto non sia quello della difficoltà ma della possibilità di passare ...

HuffPostItalia : Manovra e nomine, croce e delizia del governo giallorosso - ALisimberti : RT @primaiVeneti: Ops Commissioni, 11 sono in mano alla Lega. Il Carroccio presiede con Borghi la Bilancio dove approderà la manovra. I reg… - legasalvinipie1 : RT @primaiVeneti: Ops Commissioni, 11 sono in mano alla Lega. Il Carroccio presiede con Borghi la Bilancio dove approderà la manovra. I reg… -