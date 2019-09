Malumori tra dem su sottosegretario Palazzo Chigi Conte tiene deleghe

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 5 settembre 2019) L'ultimo scoglio per la nascita del governo giallo-rosso e' stata la scelta delalla presidenza del Consiglio. Con l'iniziale braccio di ferro su due opzioni: il pentastellato Spadafora e il segretario generale di, Chieppa. L'ha spuntata nel 'rush finale' l'ex ministro delle Riforme, Fraccaro, dopo un confronto trae Di Maio. Ma al momento il presidente del Consiglio ha intenzione di tenere leper se', a partire da quella sui Servizi.si aspetta ora numeri ampi per il voto di fiducia ed e' pronto ad un 'tour' per promuovere il nuovo governo, soprattutto a Bruxelles dove si dovra' trattare per la manovra e per il portafoglio del commissario che spetta all'Italia (il nome e' quello di Gentiloni, anche se M5s chiede che ci sia una scelta condivisa).Durante la crisi di governo il premier ha prima aperto allo schema dei due vicepremier ...

