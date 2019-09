Lutto in casa Novara | morta storica bandiera della squadra piemontese

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019)in, è scomparso all’età di 79 anni Giovanni “Nini” Udovichich, icona delCalcio, vero e proprio emblema del “vecchio cuore azzurro”. Nato a Fiume, in Croazia, nel 1940, fuggì esule in Italia al seguitosua famiglia dopo la fineSeconda Guerra Mondiale e si stabilì anel 1946. Figura imponente Nini Udovichich iniziò a giocare a calcio nelle giovanili del, e nel 1958 esordì in primanel ruolo di stopper. Indossò la maglia azzurra per diciannove campionati consecutivi, record assoluto nella storia del calcio italiano per un giocatore in una singolacon 516 presenze e dieci reti, di cui 386 presenze e 8 reti in serie B. Marcatore implacabile al centrodifesa, andava fiero di aver fermato centravanti importantissimi. Terminò la sua carriera nel 1976, a 36 anni, per la rottura del ...

