Luciana Lamorgese | chi è il ministro dell' Interno del governo M5s-Pd

Governo Conte - chi è Luciana Lamorgese : tutto sul nuovo Ministro dell’Interno - prenderà il posto di Salvini : Luciana Lamorgese è il nuovo Ministro dell’Interno e avrà l’impegnativo compito di prendere in mano che fino a qualche giorno fa era di Matteo Salvini. Nata a Potenza l’11 settembre 1953, la nuova responsabile del Viminale è sposata e ha due figli. Laureata in giurisprudenza, avvocato, ha svolto numerosi incarichi prima di accettare a far parte del secondo esecutivo guidato da Giuseppe Conte. E’ stata prefetto di Milano ...