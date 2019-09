LIVE Volley femminile | Europei 2019 in DIRETTA | risultati quarti di finale in tempo

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI ITALIA-RUSSIA DALLE 18.00 17:28 La Serbia è la prima semifinalista di questo Europeo. 17:25 SERBIA-BULGARIA 28-26: due errori di fila, uno in ricezione ed uno in attacco, mandano la Serbia in semi. 17:24 SERBIA-BULGARIA 25-26: mani-out di Vasileva che rbalta la situazione. 17:24 SERBIA-BULGARIA 25-24: ennesima pipe vincente di Vasileva, ma Boskovic risponde con la stessa moneta. 17:23 SERBIA-BULGARIA 24-23: diagonale strettissima di Mihajlovic. 17:22 SERBIA-BULGARIA 23-23: terza pipe vincente di fila di Vasileva, parità! 17:22 SERBIA-BULGARIA 23-22: pallonetto vincente del capitano bulgaro. 17:21 SERBIA-BULGARIA 23-21: diagonale sui sette metri di Boskovic. 17:21 SERBIA-BULGARIA 22-21: ancora pipe vincente di Vasileva che non vuole saperne di arrendersi. 17:20 SERBIA-BULGARIA 22-20: diagonale ...

