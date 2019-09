LIVE Italia-Russia volley 3-1 | Europei 2019 in DIRETTA | AZZURRE IN SEMIFINALE DOPO 8 ANNI!

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.18 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo da OA Sport. 20.18 Non è stata una bella partita, con tanti errori da una parte e dall’altra. Lesi sono rivelate nel complesso superiori, soprattutto a muro. E’ chiaro che la prestazione odierna non potrebbe bastare contro la Serbia, grande favorita per l’oro. 20.16 Egonu, nonostante tanti passaggi a vuoto, ha realizzato ben 28 punti (42% in attacco). 19 Sylla, 13 Sorokaite. Allanon sono bastati i 22 di Goncharova. 20.14 L’cancella la maledizione dei quarti di finale e torna tra le migliori 4 d’EuropaSabato 7 settembre affronterà inla Serbia: sarà la rivincita della finale dei Mondiali 2018!3-1: SIAMO IN ...

matteosalvinimi : Il governo dei No e delle poltrone non va lontano, non potranno scappare dalle elezioni (quelle vere) all’infinito:… - matteosalvinimi : La Merkel prende una sonora batosta alle elezioni regionali di casa sua ma prova a imporre il suo governo in Italia… - matteosalvinimi : Altro che “responsabili”, qui ci sono parlamentari che pensano solo a difendere la poltrona e da giorni litigano pe… -