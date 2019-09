LIVE Italia-Russia volley 1-1 | Europei 2019 in DIRETTA | 19-17 | altro finale punto a punto

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-18 Invasione per la. Questo è un regalo, perché Egonu era stata difesa. 19-18 E puntuale arriva l’errore in battuta di Sorokaite. Quanti regali…Entra Parrocchiale per la ricezione. 19-17 Diagonale perfetto di Sylla che capitalizza una buona difesa azzurra! Time-out. 18-17 Alzata non perfetta di Malinov, Egonu la mette giù di tocco. 17-17 Esce la battuta di Orro. Sono errori troppo gravi. 17-16 Orro serve bene ed Egonu è micidiale con un contrattacco in diagonale. Rientrano Romanova e Goncharova. 16-16 Primo tempo Folie, Malinov sta cercando di velocizzare il gioco ora che la ricezione è un pelo migliorata. Orro in campo per il servizio. 15-16 Grande mani fuori di Parubets, attacco davvero complicatissimo. 15-15 Muro di Sorokaite sulla fast di Efimova. Entrano Startseva e Lazareva. 14-15 Il tocco del muro ...

