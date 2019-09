LIVE Italia-Russia volley 0-1 | Europei 2019 in DIRETTA | 17-14 | reazione delle azzurre

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-20 Attacco difficilissimo di Sorokaite. Ma che fatica in ricezione… 20-20 Esce il diagonale di Egonu. Tanti, troppi errori. 20-19 Fast di Efimova dopo una difesa miracolosa di De Gennaro su Goncharova. 20-18 Muro di Egonu su Voronkova. Entra Orro per la battuta. 19-18 Ci sblocchiamo con Egonu, ma abbiamo nuovamente dilapidato un vantaggio importante. 18-18 Kurilo, appena entrata, trova il pareggio. Parziale di 0-4 a favore della. Pazzesco. 18-17 Sorokaite viene difesa, Voronkova non perdona. Pazzesco, da +4 a +1 in un amen. Troppe amnesie per questa. Time-out Mazzanti. 18-16 Fallo da seconda linea di Egonu, che ingenuità! 18-15 Fast imprendibile di Efimova. 18-14 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! FOLIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Stampata Parubets! Dai! 17-14 SOROKAITEEEEEEEEEEEEE!!! Mani fuori fondamentale! Tutto era ...

matteosalvinimi : Il governo dei No e delle poltrone non va lontano, non potranno scappare dalle elezioni (quelle vere) all’infinito:… - matteosalvinimi : La Merkel prende una sonora batosta alle elezioni regionali di casa sua ma prova a imporre il suo governo in Italia… - matteosalvinimi : Altro che “responsabili”, qui ci sono parlamentari che pensano solo a difendere la poltrona e da giorni litigano pe… -