LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - l’Italia cede con onore alla Serbia. Il Venezuela elimina la Cina! Argentina avanti con la Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 15.57 Russia-Argentina 40-53: è iniziato l’ultimo quarto, sudamericani nettamente avanti. 15.55 SPAGNA-IRAN 57-59: iberici di nuovo sotto! 15.50: Venezuela-CINA 72-59: è finita, sudamericani qualificati, padroni di casa relegati alla fase dal 17° al 32° posto! 15.49 SPAGNA-IRAN 55-53: parziale di 3-0 per gli iberici ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - l’Italia cede con onore alla Serbia. Cina in difficoltà col Venezuela - Argentina avanti con la Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 15.42 Venezuela-Cina 62-53: a 1’42” dalla fine Venezuelani avanti di 9 lunghezze. 15.39 SPAGNA-IRAN 52-49: gli iberici prendono il largo con un parziale di 10-0 ma controparziale di 6-0 per l’Iran! 15.37 Venezuela-Cina 60-53: continua il tentativo di rimonta del padroni di casa. 15.35 ITALIA-SERBIA 77-92: gli azzurri ...

LIVE Italia-Serbia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 77-92 - azzurri commoventi - poi i serbi dilagano nel finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito. Chiudiamo qui il nostro LIVE. FINISCE QUI LA PARTITA! L’Italia è arrivata sul -2 a metà terzo quarto, trascinata da un grande Gallinari, ma da quel momento la serbia si è accesa e non c’è stato più nulla da fare per gli azzurri. Un super Bogdanovic da 31 punti. 77-92 Ultimo canestro di un ottimo Danilo Gallinari, che chiude con 26 punti. 75-92 Brooks ...

LIVE Italia-Serbia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : i serbi sono in controllo (67-80) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-85 Lucic vola in contropiede e schiaccia il +18. Peccato per questo crollo azzurro. 67-83 Bjelica segna una tripla sontuosa. 67-80 Gran canestro di Ale Gentile! 65-80 Due liberi e poi Bogdanovic. serbia ora in controllo. Fallo antisportivo fischiato a Gallinari. 65-76 Hackett da tre! Non molliamo davvero mai. 62-76 Raduljica ovviamente glaciale dalla lunetta. Fallo anche tecnico fischiato a ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - bella Italia contro la Serbia! Cina in difficoltà col Venezuela - iniziate Argentina-Russia e Spagna-Iran : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-SERBIA DALLE 13.30 14.38: Italia-SERBIA 44-52: è iniziato il terzo quarto degli azzurri! 14.37 Spagna-Iran 12-5: iberici on un parziale iniziale di 10-0, poi ne subiscono uno di 5-0. 14.35 Argentina-Russia: è iniziata la partita per l’assegnazione del primo posto nel gruppo B! 14.33 Venezuela-Cina 27-16: doppia cifra di vantaggio per i ...

LIVE Italia-Serbia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri provano a restare a contatto all’intervallo (42-50) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI IL SECONDO QUARTO! E’ una Serbia che ha provato a dare il colpo del ko tante volte, ma gli azzurri non sono ancora andati al tappeto. Ci siamo e stiamo lottando. Quindici di un meraviglioso Bogdanovic ed undici di Belinelli. 42-50 Arresto e tiro di Hackett. Ci sono ancora sette secondi. 40-50 Bogdanovic ruba palla e vola in contropiede. Ultimo possesso azzurro. 40-48 ...

LIVE Italia-Serbia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri provano a restare a contatto (32-39) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Incredibile 0/2 di Belinelli, ma Datome tiene viva la palla. 34-44 La Serbia gira benissimo la palla e Jovic ci punisce ancora dall’arco. 34-41 Due liberi di Jokic. Cinque minuti all’intervallo. 34-39 Grande giocata mancina di Belinelli. Restiamo li! 32-39 DATOMEEEEEE! La tripla del capitano. 29-39 Bogdanovic! La Serbia è veramente una squadra fantastica. Timeout di Meo ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - bella Italia contro la Serbia! La Cina per il passaggio del turno. Tra poco Argentina-Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-SERBIA DALLE 13.30 14.10 VENEZUELA-Cina 9-3: grande partenza di Lewis che mette sei punti e prova subito a mettere in difficoltà i padroni di casa della Cina. 14.08 Italia-SERBIA 29-39: le triple di Jovic e Bogdanovic condannano l’Italia al -10 e ora la Serbia prova a cambiare passo. 14.04 VENEZUELA-Cina 0-3: iniziata l’ultima partita della ...

LIVE Italia-Serbia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : serbi avanti alla fine del primo quarto (23-28) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-31 GENTILEEEEEEEE! DA TREEEEEEEE! Canestro mostruoso di Alessandro. 26-31 Incredibile 1/3 di Bogdanovic dalla lunetta. 26-30 ABAAAAAS! TRIPLAAAA! 23-30 Marjanovic alza la parabola contro Gentile e non c’è nulla da fare. Fallo in attacco purtroppo di Hackett che sfonda su Micic. Eccola la giocata difensiva di Gigi. Palla recuperata. Altra tripla sbagliata da Gigi Datome. C’è ...

LIVE Italia-Serbia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : ottimo inizio degli azzurri (10-10) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-10 Milutinov sulla sirena trova il canestro dopo una strepitosa difesa di Hackett su Jokic. 10-8 Belinelli fa muovere solo la retina. Grande difesa di Gallinari che obbliga la Serbia alla palla persa. Dopo tre minuti entra subito Nikola Jokic. 8-8 HACKEEEET! Pronta risposta di Daniel che si arresta e brucia la retina. 5-8 Ancora una tripla di Bogdanovic. 5-5 Perfetto step back di Gallinari ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - Italia sfida le stelle della Serbia! Argentina-Russia si giocano il primo posto - Cina-Venezuela l’accesso alla seconda fase : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-SERBIA DALLE 13.30 13.34 Italia-SERBIA 8-8: Bogdanovic e Hackett se le danno di santa ragione, sei punti per il primo, cinque per il secondo ma è parità. 13.30 Italia-SERBIA: Hackett, Belinelli, Datome, Gallinari e Biliga i cinque scelti da Sacchetti nella partenza. 13.28 Oltre quella dell’Italia, l’altro big match è Argentina-Russia. ...

LIVE Italia-Serbia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : si comincia - gli azzurri sognano un successo di lusso! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.17: L’Italia ovviamente si aggrappa soprattutto a Gallinari e Belinelli. I nostri due “americani” sono chiamati a giocare la partita perfetta, anche in fase difensiva dove bisognerà reggere fisicamente. 13.14: Una vera e propria corazzata la Serbia. Bogdanovic e Jokic sono le due stelle assolute, ma ci sono tantissimi giocatori che possono fare la differenza nella squadra ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - Polonia ancora vincente. L’Angola batte le Filippine ai supplementari. Porto Rico-Tunisia - che lotta! La Nigeria dilaga sulla Corea : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 12.06 Corea DEL SUD-Nigeria 66-108: finisce così a Wuhan. La Nigeria trova la prima vittoria del suo Mondiale, che continuerà nel torneo dal 17° al 32° posto. Esagerata la prestazione del trio Eric-Diogu-Metu (17-16-15 punti rispettivamente). 12.04 Porto Rico-Tunisia 59-64: Magata di Roll, che serve sotto canestro Ben Romdhane per il ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - Polonia ancora vincente. L’Angola batte le Filippine ai supplementari. Porto Rico-Tunisia - che lotta! Nigeria in carrozza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 11.50 Porto Rico-Tunisia 52-55: finisce il terzo periodo, con il team tunisino in vantaggio. Abada per ora gran protagonista con 14 punti. 11.47 COREA-Nigeria 52-79: non c’è partita. I Nigeriani dominano con la loro fisicità, nonostante non abbiano ancora segnato nel quarto ed ultimo periodo. 11.44 Porto Rico-Tunisia 48-48: ...