L’Italia femminile di pallavolo ha battuto la Russia e si è qualificata alla semifinale

Europei volley femminile - L’Italia batte la Russia 3-1 ai quarti e vola in semifinale contro la Serbia. E torna l’incubo dei mondiali 2018 : Non è bastata la temibile Russia a frenare l’avanzata delle “ragazze terribili” di Davide Mazzanti in questi Europei di volley femminile 2019. Le azzurre hanno travolto le avversarie per 3-1, aggiudicandosi quindi un posto nella Final Four di Ankara. Ad attenderle ci sarà la Serbia, uscita vincitrice dalla sfida contro la Bulgaria. Quasi un déjà-vu per le giocatrici italiane, che si sono viste strappare via il titolo mondiale ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia in semifinale col brivido - tocca alL’Italia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-RUSSIA DALLE 18.00 17:28 La Serbia è la prima semifinalista di questo Europeo. 17:25 Serbia-BULGARIA 28-26: due errori di fila, uno in ricezione ed uno in attacco, mandano la Serbia in semifinale. 17:24 Serbia-BULGARIA 25-26: mani-out di Vasileva che rbalta la situazione. 17:24 Serbia-BULGARIA 25-24: ennesima pipe vincente di Vasileva, ma Boskovic ...

Tennistavolo - Europei a squadre Nantes 2019 : L’Italia femminile batte la Slovenia 3-1 all’esordio : Iniziano col piede giusto per l’Italia femminile gli Europei a squadre di Tennistavolo, scattati oggi a Nantes, in Francia: le azzurre hanno sconfitto in rimonta, nella gara d’esordio del Gruppo 2, la Slovenia per 3-1. Domani le slovene sfideranno la Germania, mentre le italiane sfideranno le tedesche giovedì. Giorgia Piccolin, numero 2 azzurra, ha perso 0-3 con la numero 1 serba, Katarina Strazar, ma Debora Vivarelli ha pareggiato i ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2019 : L’Italia affronterà il Giappone a L’Aquila e l’Inghilterra a Bedford : Dopo date ed avversarie, ufficializzate anche le città che vedranno impegnata la Nazionale italiana di Rugby femminile: le azzurre sosterranno nel mese di novembre due Test Match internazionali, in preparazione al Sei Nazioni femminile del 2020. Ad affrontare l’Italia saranno Giappone ed Inghilterra. Comunicate oggi le sedi dei due incontri: l’Italia giocherà allo Stadio Tommaso Fattori de L’Aquila contro il Giappone sabato 16 ...

Volley femminile - Europei 2019 : tutti i rebus da sciogliere per L’Italia di Mazzanti. Serve un cambio di passo per non salutare il torneo : L’Italia si avvicina a grandi passi al quarto di finale degli Europei 2019 di Volley femminile che giocherà mercoledì 4 settembre (ore 18.00) contro la Russia, una partita da dentro o fuori che vale l’ingresso alla zona medaglie e la semifinale probabilmente contro la Serbia. Le azzurre andranno a caccia dell’impresa all’Atlas Arena di Lodz (Polonia), di fronte si ritroveranno una corazzata che non brilla più come qualche ...

Pentathlon - Mondiali 2019 : il Messico vince la staffetta femminile - L’Italia non conclude la prova ed è ultima : Inizia nel peggiore dei modi per l’Italia il Mondiale 2019 di Pentathlon moderno di Budapest (Ungheria). Nella giornata odierna si è partiti con la staffetta femminile alla quale partecipava la coppia composta da Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Francesca Tognetti (Carabinieri). Le nostre rappresentanti non hanno concluso la loro prova, chiudendo in 13esima ed ultima posizione. La medaglia d’oro è andata al Messico con Mariana Arceo e ...

Tennistavolo - Europei a squadre Nantes 2019 : L’Italia femminile cerca di ben figurare in Francia : L’Italia femminile del Tennistavolo è a Nantes, dove domani scatteranno gli Europei a squadre: le azzurre hanno centrato la qualificazione e si presentano tra le migliori ventiquattro formazioni del continente (la prova riservata ai team è format olimpico), pronte a darsi battaglia per i tre posti sul podio. Per l’Italia saranno in gara Chiara Colantoni, Jamila Laurenti, Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli, che formano la squadra ...

Volley femminile - Europei 2019 : il tabellone delL’Italia. Il cammino e le possibili avversarie delle azzurre. : Ora si fa davvero sul serio agli Europei 2019 di Volley femminile, il tabellone si è allineato ai quarti di finale e la rassegna continentale entra nella fase calde dopo una decina di giorni in cui abbiamo assistito spesso e volentieri a match scontati con ben poche sorprese. Tutte le grandi favorite sono arrivate fino a qui anche se il tabellone è un po’ differente rispetto a quello che ci si aspettava, complice la sconfitta della Russia ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : ottavi di finale in tempo reale - tutti i risultati. Tutto facile per Serbia e Olanda - la Russia soffre ma passa - tocca alL’Italia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SLOVACCHIA DALLE 18.00 17:36 Contemporaneamente si giocherà Germania-Slovenia. 17:33 Il match delle azzurre inizierà tra poco meno di mezz’ora. 17:30 Il destino dell’Italia è certo, si dovrà vincere oggi per raggiungere la Russia ai quarti di finale. 17:26 Olanda-GRECIA 25-12 (3-0): finisce qui anche il terzo ottavo di finale di giornata, ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : pass olimpico per L’Italia nel doppio senior femminile! Buttignon-Gobbi vincono la Finale B : l’Italia conquista il quarto pass olimpico al femminile nel Canottaggio ai Mondiali 2019 a Linz (Austria). Un risultato storico per la nostra Nazionale, che ha quindi già la certezza di schierare quattro equipaggi a livello femminile alle prossime Olimpiadi, come non era mai accaduto prima. In quest’ultima giornata di gare centrano l’obiettivo Stefania Buttignon e Stefania Gobbi, che vincono la Finale B del doppio senior femminile e permettono ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : pass olimpico per L’Italia nel doppio femminile! Buttignon-Gobbi vincono la Finale B : l’Italia conquista il quarto pass olimpico al femminile nel Canottaggio ai Mondiali 2019 a Linz (Austria). Un risultato storico per la nostra Nazionale, che ha quindi già la certezza di schierare quattro equipaggi a livello femminile alle prossime Olimpiadi, come non era mai accaduto prima. In quest’ultima giornata di gare centrano l’obiettivo Stefania Buttignon e Stefania Gobbi, che vincono la Finale B del doppio femminile e permettono così ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : il quattro di coppia femminile si qualifica alle Olimpiadi 2020 - settimo pass per L’Italia : Ludovica Serafini, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Chiara Ondoli hanno fatto centro ai Mondiali 2019 di Canottaggio che si stanno disputando a Linz (Austria) e hanno raggiunto il grande obiettivo della vigilia: la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia festeggia la settima carta a cinque cerchi raccolta in questa rassegna iridata, il quattro di coppia femminile ha concluso la Finale B al secondo posto e può così festeggiare ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati delL’Italia. Il canottaggio porta in Giappone anche il doppio pesi leggeri femminile! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Basket femminile - Europei Under 16 2019 : L’Italia è quinta e stacca il pass per i Mondiali Under 17 2020 : Con la vittoria per 62-54 contro il Belgio nella finale per il quinto posto degli Europei Under 16 in corso di svolgimento a Skopje, in Macedonia del Nord, l’Italia ha staccato l’ultimo pass disponibile per i Mondiali Under 17 (15-23 agosto 2020), che si terranno a Cluj-Napoca, in Romania. Da lodare la prova del gruppo azzurro, che conclude un’estate davvero bellissima per le Nazionali giovanili italiane femminili, già capaci ...