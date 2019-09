L' Italia del volley femminile in semifinale agli Europei

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Le donne delno non si fermano più. Stasera, 4 Settembre, a Lodz in Polonia le azzurre hanno battuto per 3-1 la nazionale russa. Ennesimo successo per l'che, dopo il mondiale vinto dai ragazzi Under 19, sogna un altra meda prestigiosa da esporre nella gloriosa vetrina delno. Le ragazze, per adesso, non stanno tradendo le grandi aspettative che si sono formate intorno alla squadra: 6 vittorie, 1 sconfitta e solo 4 set persi, primo posto nel girone e adesso. Le azzurre non sono partite bene, però, stasera: dopo essere state avanti per 24-23, si sono fatte rimontare dalle avversarie che si sono aggiudicate il primo set per 27 punti a 25. Poi è arrivata la scossa: migliorata la ricezione, la difesa e di conseguenza gli attacchi dell'sono stati più precisi e hanno fatto breccia nel muro russo. 25-22 e partita in parità....Continua a ...

VittorioSgarbi : #nuovogoverno Una prima foto del nuovo Governo al completo. @ilgiornale @Libero_official @askanews_ita @Adnkronos… - nzingaretti : Con la chiusura del lavoro programmatico si è fatto un altro passo avanti per #GovernoDiSvolta. Ridurre le tasse… - virginiaraggi : Auguri al #nuovogoverno guidato da @GiuseppeConteIT. Piena fiducia nel Presidente del Consiglio e in una squadra ch… -