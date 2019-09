L’Italia del basket ha perso per 92 a 77 contro la Serbia ai Mondiali

Vuelta di Spagna – Che paura per Cataldo! L’Italiano dell’Astana evita un gatto per un soffio nella ricognizione [VIDEO] : Dario Cataldo ‘salvo’ per un pelo: che rischio durante la ricognizione della cronometro, gatto schivato per un soffio Tanto spettacolo alla Vuelta di Spagna 2019. Primoz Roglic, grazie alla cronometro individuale di ieri a Pau si è preso la leadership della classifica generale della grande corsa a tappe, lasciandosi alle spalle Valverde e Miguel Angel Lopez. Ad regalare spettacolo, oltre le imprese dei corridori in sella alle ...

Basket - Mondiali 2019 : L’Italia si qualifica ai quarti se… Azzurri non padroni del proprio destino : rischio biscotto Spagna-Serbia : L’Italia si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2019 di Basket, la nostra Nazionale ha demolito Filippine e Angola prima di tenere testa alla fortissima Serbia che ha ribadito di essere la grande favorita per la conquista del titolo iridato. Gli Azzurri ora si trasferiranno a Wuhan (Cina) dove andranno a caccia di una difficilissima qualificazione ai quarti di finale, i ragazzi del CT Meo Sacchetti dovranno compiere ...

Basket - Mondiali 2019 : le avversarie delL’Italia nella seconda fase. C’è la Spagna sulla strada verso i quarti. Programma - tv e orari : L’Italia si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2019 di Basket, la nostra Nazionale può proseguire la propria avventura nella rassegna iridata grazie alle nette vittorie contro Filippine e Angola che hanno preceduto l’onorevole sconfitta contro la fortissima Serbia, una delle grandi favorite per la conquista del trofeo. Gli azzurri hanno cercato di tenere testa alla corazzata slava e hanno disputato una buona partita ma non ...

Basket - Mondiali 2019 : il calendario delle partite delL’Italia nella seconda fase. Date - programma - orari e tv : L’Italia affronterà Porto Rico e Spagna nella seconda fase dei Mondiali 2019 di Basket, gli azzurri saranno protagonisti a Wuhan (Cina) dove cercheranno una clamorosa qualificazione ai quarti di finale della rassegna iridata. La nostra Nazionale, dopo le agevoli vittorie contro Filippine e Angola, è riuscita a tenere testa alla fortissima Serbia e ora vuole sognare in grande: l’accesso alla fase a eliminazione diretta sembra essere ...

Baseball - Europei 2019 : i convocati delL’Italia. Alcune scelte ancora da finalizzare - decisivi i test in Spagna : Con l’avvicinamento agli Europei di Baseball, si sta delineando il quadro dei giocatori che andranno a disputarlo con la maglia azzurra. Dal momento che, stando a quanto dichiarato da Gilberto “Gibo” Gerali, i convocati effettivi saranno resi noti dopodomani, al termine delle quattro gare in Spagna contro la selezione iberica, andiamo a vedere quali possono essere i sicuri e i probabili della spedizione italiana. Tra i ...

Golf – Cervino Open : tutto pronto per il nono evento delL’Italian Pro Tour Banca Generali Private : Sul percorso del Golf Club Cervino (5-7 settembre) difende il titolo il dilettante Giacomo Fortini. Si comincia mercoledì 4 settembre con la Pro Am. Ingresso libero per il pubblico L’Italian Pro Tour Banca Generali Private torna in alta quota per il classico appuntamento stagionale con il Cervino Open, giunto alla quinta edizione. Il torneo, in calendario anche nell’Alps Tour, è in programma da giovedì 5 settembre a sabato 7 sul percorso ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : orari - date - programma e tv delle partite delL’Italia con Finlandia e Armenia : La Serie A va in pausa per lasciare spazio alla Nazionale. Torna l’Italia di Roberto Mancini, che sarà impegnata in due sfide in trasferta nelle Qualificazioni agli Europei 2020. Si comincia giovedì con il match in Armenia e tre giorni dopo gli azzurri scenderanno in campo in Finlandia. Finora è stato percorso netto per l’Italia, che ha ottenuto quattro vittorie in altrettante partite, portandosi in testa alla classifica a punteggio ...

Baseball - Europei 2019 : il calendario di tutte le partite delL’Italia. Date - programma - orari e tv : Mancano quattro giorni al debutto dell’Italia agli Europei di Baseball per l’edizione 2019. La Nazionale del manager Gilberto Gerali intende riscattare il risultato del 2016, quando giunse al terzo posto alle spalle dell’Olanda, 22 volte vittoriosa nella manifestazione contro le 10 degli azzurri. Si tratta di un’edizione molto importante, perché con i primi cinque posti si va a giocare il torneo di qualificazione alle ...

Governo - Conte : “Possiamo migliorare L’Italia”. Di Maio : “Non esiste più il problema del vicepremier” : Alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau, video-appello ai Cinquestelle del presidente incaricato

Governo - Conte agli elettori del M5s che devono votare su Rousseau : “Non tenere idee nel cassetto. Possiamo cambiare L’Italia” : “A voi elettori che siete chiamati a votare su Rousseau ricordo che il Movimento in modo molto chiaro aveva detto, prima delle elezioni, che se non avesse avuto la maggioranza in Parlamento avrebbe realizzato il programma con chi fosse stato disponibile a farlo. Non tenere in un cassetto queste idee e questi sogni per realizzare il Paese che vogliamo”. Lo ha detto Giuseppe Conte durante una video in diretta su facebook. L'articolo ...

Biathlon : i convocati delL’Italia per il raduno in Val Martello. Wierer e Vittozzi guidano il gruppo azzurro : Il Biathlon azzurro è reduce dalla stagione dei record, suggellata dai successi di Dorothea Wierer e di Dominik Windisch nelle mass start iridate di Oestersund (Svezia). Un’annata stellare nella quale l’atleta altoatesina si è tolta anche la soddisfazione di conquistare la Sfera di cristallo della classifica generale (oltre a quella di specialità nell’inseguimento), grazie a tre vittorie in Coppa del Mondo e a tanti piazzamenti ...

Allerta Meteo - violenta perturbazione di origine atlantica investe L’Italia : maltempo in 14 regioni. L’avviso della Protezione Civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo –La perturbazione di origine atlantica, già attiva sulle nostre regioni settentrionali con precipitazioni temporalesche, interesserà nel corso della prossima notte, gran parte delle regioni centro-meridionali peninsulari, in particolar modo quelle del medio e basso versante adriatico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Tiro a volo - Europei 2019 : i convocati delL’Italia ai raggi X : L’inizio degli Europei di Tiro a volo 2019 è ormai imminente. Dopo aver organizzato i Mondiali dello scorso mese di luglio, sarà ancora il Trap Concaverde di Lonato del Garda ad ospitare un evento importantissimo nell’annata internazionale di questa disciplina, visto che la kermesse continentale assegnerà – in ogni gara individuale – due pass di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo, oltre alla corona annuale di ...

Volley femminile - Europei 2019 : il tabellone delL’Italia. Il cammino e le possibili avversarie delle azzurre. : Ora si fa davvero sul serio agli Europei 2019 di Volley femminile, il tabellone si è allineato ai quarti di finale e la rassegna continentale entra nella fase calde dopo una decina di giorni in cui abbiamo assistito spesso e volentieri a match scontati con ben poche sorprese. Tutte le grandi favorite sono arrivate fino a qui anche se il tabellone è un po’ differente rispetto a quello che ci si aspettava, complice la sconfitta della Russia ...