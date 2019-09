L’Italia cerca l’allungo decisivo | Belotti guida l’attacco in Armenia

Tennistavolo - Europei a squadre Nantes 2019 : L’Italia femminile cerca di ben figurare in Francia : L’Italia femminile del Tennistavolo è a Nantes, dove domani scatteranno gli Europei a squadre: le azzurre hanno centrato la qualificazione e si presentano tra le migliori ventiquattro formazioni del continente (la prova riservata ai team è format olimpico), pronte a darsi battaglia per i tre posti sul podio. Per l’Italia saranno in gara Chiara Colantoni, Jamila Laurenti, Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli, che formano la squadra ...

Volley femminile - Europei 2019 : L’Italia cerca il bis - le azzurre sfidano l’Ucraina. Egonu e compagne favorite : Dopo il comodo esordio contro il Portogallo, l’Italia è pronta per tornare in campo e affrontare l’Ucraina nella seconda partita degli Europei 2019 di Volley femminile. Le azzurre calcheranno il rettangolo di gioco della Atlas Arena di Lodz (Polonia) con l’obiettivo di vincere la seconda partita consecutiva in questa rassegna continentale, l’appuntamento è questa sera alle ore 21.00 e la nostra Nazionale partirà con tutti ...

Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 : L’Italia schiera sette imbarcazioni olimpiche - quattro cercano la finale : Oggi tocca a sette imbarcazioni olimpiche dell’Italia cimentarsi con i Mondiali di Canoa velocità in corso a Szeged, in Ungheria: batterie per Carlo Tacchini nel C1 1000, per Cristina Petracca nel K1 1000 e per Saumele Burgo e Luca Beccaro nel K2 1000. Per questi tre equipaggi il superamento di questo primo scoglio dovrebbe essere compito abbastanza agevole. Nel kayak basterà il quinto posto (più due tempi di ripescaggio), posizione in ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Bene Marziani e Pisani : L’Italia cerca la rimonta per giocarsi Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.47: Mezzo disastro per l’irlandese Cian O’Connor che accumula 16 punti di penalità ed è 24mo con 22.26 11.45: Secondo posto provvisorio per il belga Pieter Devos che non commette errori e resta davanti agli azzurri con 5.83 11.41: L’olandese Frank Schuttert con 4 punti di penalità si inserisce in quinta posizione con 9.31 11.38: Arrivano i primi 5 punti di penalità per la ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Marziani e Pisani ai primi due posti : L’Italia cerca la rimonta per giocarsi Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04: Decimo posto provvisorio per lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar che con 4 punti di penalità raggiunge quota 15.38 11.01: BENE LUCA Marziani! Un solo punto di penalità per via del tempo e nessun ostacolo abbattuto. L’azzurro va in testa con 6.88 di totale e, con una buona prova dell’ultimo italiano Bruno Chimirri si può sperare nella rimonta per disputare la finale 10.57: Il ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA : L’Italia alla ricerca del pass olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’Italia – Il programma completo della seconda giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di gare degli Europei di Equitazione, specialità salto ostacoli, che proseguiranno oggi a Rotterdam, in Olanda: alle ore 10.00 ecco il primo round della finale a squadre, che varrà anche come qualificazione individuale, nella ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 : i convocati delL’Italia ai raggi X. Venti azzurri alla ricerca dei pass olimpici : Tutto pronto a Szeged, in Ungheria, dove da mercoledì 21 a domenica 25 si terranno i Mondiali di Canoa velocità: l’Italia sarà al via della rassegna iridata con Venti atleti. La battaglia sportiva sarà ancora più accesa dal momento che nelle dodici specialità olimpiche saranno in palio i primi pass per Tokyo 2020. Saranno 82 i pass in palio nella rassegna iridata, 41 per genere: al maschile 5 nel K1 200, 6 nel K1 1000, nel K2 1000 e nel C1 ...

Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 : i convocati delL’Italia. Venti azzurri alla ricerca del pass olimpico : Si avvicina l’appuntamento più importante della stagione per quanto concerne la Canoa velocità: nella settimana dal 19 al 25 agosto a Szeged, in Ungheria, dove si assegneranno anche le prime carte olimpiche nelle dodici specialità che vedremo il prossimo anno a Tokyo 2020, si terranno i Mondiali. Saranno 82 i pass in palio nella rassegna iridata, 41 per genere: al maschile 5 nel K1 200, 6 nel K1 1000, nel K2 1000 e nel C1 1000, 8 nel C2 ...

Tuffi - Europei 2019 : nella terza giornata L’Italia cerca la prima medaglia : nella terza giornata degli Europei 2019 di Tuffi l’Italia punta a conquistare la prima medaglia. Una rassegna continentale che finora non ha dato soddisfazioni alla squadra azzurra, che oggi ci proverà nuovamente nel metro maschile e nel sincro femminile dalla piattaforma. Dopo un Mondiale molto deludente, Giovanni Tocci si presenta con tanta voglia di riscatto in questi Europei. Il calabrese difende la medaglia d’argento dello ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Hickstead 2019 : L’Italia cerca di mettere al sicuro la qualificazione alle Finali di Barcellona : Fine settimana denso di gare per l’Equitazione con la penultima tappa di Jumping Nations Cup che si terrà ad Hickstead, in Gran Bretagna, nella quale l’Italia cercherà di blindare l’accesso alle Finali di Barcellona di inizio ottobre che metteranno in palio un pass per le Olimpiadi per la squadra meglio piazzata non ancora qualificata. Dopo la prova di Falsterbo l’Italia è settima in classifica: gli azzurri prederanno ...

Equitazione - Jumpiong Nations Cup Hickstead 2019 : L’Italia cerca di mettere al sicuro la qualificazione alle Finali di Barcellona : Fine settimana denso di gare per l’Equitazione con la penultima tappa di Jumping Nations Cup che si terrà ad Hickstead, in Gran Bretagna, nella quale l’Italia cercherà di blindare l’accesso alle Finali di Barcellona di inizio ottobre che metteranno in palio un pass per le Olimpiadi per la squadra meglio piazzata non ancora qualificata. Dopo la prova di Falsterbo l’Italia è settima in classifica: gli azzurri prederanno ...

Pentathlon - Europei senior Bath 2019 : i convocati delL’Italia. Otto azzurri alla ricerca del pass olimpico : Sono stati diramati i nomi degli azzurri convocati per gli Europei senior di Pentathlon moderno, che si terranno a Bath, in Gran Bretagna dal 6 all’11 agosto: si tratta di una rassegna continentale molto importante, che mette in palio Otto pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 per ciascuna delle prove individuali, con l’unica limitazione di un qualificato per nazione. Si parte martedì 6 con la staffetta mista, mentre il giorno seguente ...

Manuela Buonanno : uno dei tanti “cervelli” che L’Italia non riesce a trattenere e neppure a richiamare nonostante i finanziamenti predisposti per i ricercatori di ritorno : Manuela Buonanno, 43 anni, napoletana, è ricercatrice e professore associato della Columbia University. Studia gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti che vengono utilizzate principalmente in diagnostica. Un talento ed una carriera professionale ai massimi livelli negli Stati Uniti. E’ stata inoltre selezionata per partecipare alla scuola estiva della NASA per studiare gli effetti biologici delle radiazioni nello spazio. Storie di ...