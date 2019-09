Lettera choc di una preside romana | Mamme in minigonna | poi si lamentano per le

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 4 settembre 2019) “ine calze a rete, perché siper le figlie bullizzate?”. Così recita una lungadi congedo di unadi un istituto romano. A riportare il contenuto della missiva della professoressa Eugenia Rigano è il Corriere della Sera: oltre che di un addio alla scuola, si tratterebbe di una replica alle critiche e agli appunti a lei rivolti durante gli anni trascorsi al vertice dell’Istituto “Tullia Zevi”.“Le signore âgée che esordiscono cercando visibilità negli organi collegiali ine calze a rete perché sipoi se le figlie, non proprio silfidi, vengono sbeffeggiate dai compagni di classe? - scrive la dirigente scolastica - I simpatici promotori di chat di classe, che appena costituito il gruppo cominciano ad azzannarsi tra loro con turpiloquio e minacce, ...

