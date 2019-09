Lega : nel mirino dei pm flussi di denaro - bonifici e vendite di case : Milano, 4 set. (AdnKronos) – Prelievi in contanti, trasferimenti su conti esteri per milioni di euro e investimenti immobiliari per spostare capitali sono alcune delle operazioni sospette che sarebbero state effettuate dagli uomini che hanno gestito i rapporti con la Russia per conto della Lega su cui cerca di far luce un rapporto riservato della Guardia di finanza. E’ quanto emerge da indiscrezioni di stampa. Le segnalazioni ...

Lega : nel mirino dei pm flussi di denaro - bonifici e vendite di case (2) : (AdnKronos) – Strategica viene ritenuta l’associazione ‘Conoscere Eurasia’. Nel dossier viene anche citato l’avvocato Andrea Mascetti componente del board di Banca Intesa Russia che viene menzionato nel corso della riunione. In questo intreccio spiccano le ‘segnalazioni’ relative alla Rosneft Oil Company che, come evidenziano gli investigatori, “è controparte delle negoziazioni italo-russe ...

Lega : nel mirino dei pm flussi di denaro - bonifici e vendite di case : Milano, 4 set. (AdnKronos) – Prelievi in contanti, trasferimenti su conti esteri per milioni di euro e investimenti immobiliari per spostare capitali sono alcune delle operazioni sospette che sarebbero state effettuate dagli uomini che hanno gestito i rapporti con la Russia per conto della Lega su cui cerca di far luce un rapporto riservato della Guardia di finanza. E’ quanto emerge da indiscrezioni di stampa. Le segnalazioni ...

Governo - Crippa (Lega) : “Nel M5s tanti politici ed elettori non si riconoscono più nel Movimento” : “C’è qualcuno, anzi tanti elettori del M5s che non si sentono più a casa loro, forse prima avevano principi nobili ora si stanno svendendo al Pd“. Così Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, di passaggio fuori da palazzo Chigi. “Se i 5 stelle sono d’accordo a fare l’alleanza con Boschi, Lotti e Renzi, votino la fiducia”, ha aggiunto. “In tanti soffrono mal di pancia e prima o poi verranno fuori“, ...

Romelu Lukaku - buu razzisti tifosi Cagliari/ Video - lui : 'Siamo nel 2019'. E la Lega.. : Romelu Lukaku, buu razzisti da tifosi del Cagliari. Lo sfogo del calciatore e la presa di posizione della società sarda. Poi l'iniziativa della Lega Calcio.

Versiliana 2019 - Legambiente - Enel X e comune di Torino si confrontano sulla mobilità del futuro. Rivedi il dibattito : “Come ci sposteremo in futuro“, questo il titolo del secondo incontro in programma per la giornata di venerdì nell’ambito della festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, in corso al Parco la Versiliana dal 30 agosto al 1 settembre a Marina di Pietrasanta. L’assessore ai trasporti del comune di Torino Maria Lapietra, l’amministratore delegato di Enel X Francesco Venturini e il vicepresidente di Legambiente Edoardo ...

Maltempo Sicilia - bomba d’acqua nel Messinese : strade alLegate - vigili del fuoco in azione [FOTO] : Il Maltempo sta interessando la Sicilia: forti piogge sopratutto nel Messinese. I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Villafranca Tirrena (Messina) stanno operando nel territorio di Capo D’Orlando in soccorso alla popolazione colpita dal violento nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto e non si registrano feriti. Il violento acquazzone ha causato danni e allagamenti al ...

M5S - Barillari : “Ho rifiutato l’offerta di entrare nella Lega” : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – di Roberta Lanzara“Ho ricevuto un paio di giorni fa un’offerta di entrare nella Lega ma la ho rifiutata. La proposta è arrivata dal capogruppo del Carroccio in Regione, quando non era ancora sicuro l’accordo Pd-5S”. A raccontarlo all’Adnkronos è il consigliere regionale del Lazio per il Movimento Cinque Stelle, Davide Barillari.Quindi il Grillino, spiegando le ragioni del suo ...

Giancarlo Giorgetti : "Ecco quando ha commesso l'errore Salvini". Svolta nella Lega - cosa è successo davvero : "Era stato tutto messo in conto. l'errore fondamentale di Matteo Salvini e della Lega è stato vincere le Europee con il 34%: è diventato il nemico numero uno in Italia e non solo". Per Giancarlo Giorgetti non ci sono dubbi sulla disfatta del leader leghista che, dopo aver aperto la crisi di governo,

Alt Pd anche a Di Maio vicepremier E Toninelli apre all'intesa : siamo a bivio Nuovi segnali tra Di Battista e Lega : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

Sei migranti sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto la jeep che li stava trasportando ilLegalmente nel nord della Grecia : La polizia greca ha detto che sei migranti sono morti e altri 10 sono stati feriti in un incidente stradale che ha coinvolto la jeep che li stava trasportando illegalmente nel nord della Grecia. La polizia ha detto che l’incidente

Lutto nel giornalismo abruzzese - è morta la colLega Simona Petaccia : Chieti - E’ morta durante la scorsa notte, nell’ospedale di Chieti, dove era ricoverata da diverso tempo Simona Petaccia. Simona era giornalista dal 1999 ericopriva la carica di presidente della onluns Diritti Diretti, che si occupa di comunicazione relativa al turismo accessibile. Simona era molto conosciuta in Abruzzo e fuori dai confini regionali. Era laureata con lode in Lingue e Letterature Straniere. Specializzata in Comunicazione e Uffici ...