Lecce | ripresa degli allenamenti | tre gli assenti | prima seduta per Babacar

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Due giorni di riposo per il, che è tornato quest’oggi ad allenarsi. Tre i nazionali, mentre l’ultimo arrivatoha sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni. L’obiettivo per i salentini è preparare al meglio la prossima gara di campionato (seppur ancora lontana), il posticipo di lunedì 16 in casa del Torino. Serve ottenere i primi punti della stagione dopo la sconfitta alle prime due. Lavoro differenziato per Meccariello, Imbula, Lo Faso e Fiamozzi. Domani doppia, a porte chiuse, sempre sul campo dell’Acaya Golf Resort. Intanto, sabato 7 settembre (inizio ore 18) ildisputerà una gara amichevole al Via del Mare contro il Cosenza dell’ex tecnico giallorosso Piero Braglia. L’incasso della gara (tagliandi a 5 e 2 euro), al netto dei costi necessari per l’organizzazione dell’evento, sarà ...

